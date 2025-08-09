Logo SportMediaset
TURNO PRELIMINARE

Coppa Italia: Entella scatenata contro la Ternana, 4-0 senza storia

Partita senza storia al Comunale di Chiavari, per il club ligure ora sfida al Cagliari nel prossimo turno

09 Ago 2025 - 23:00
© Entella.it

© Entella.it

La Virtus Entella ha superato senza troppi intoppi la prima partita ufficiale della stagione. Nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, il club ligure ha battuto nettamente la Ternana al Comunale di Chiavari imponendosi 4-0. Sfida sbloccata al quarto d'ora da Flavio Russo, ma è nella ripresa che i padroni di casa hanno dilagato battendo Vitali in altre tre occasioni. Poco prima dell'ora di gioco è arrivato il raddoppio di Franzoni, poi Fumagalli e Casarotto hanno arrotondato il punteggio finale. Per l'Entella ora sfida al Cagliari nei trentaduesimi di finale.

