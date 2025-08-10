Coppa Italia: il turno preliminare sorride a Vicenza, Audace Cerignola e Pescara

Sono il Lanerossi Vicenza, l’Audace Cerignola e il Pescara a festeggiare nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Le formazioni di Baldini, Maiuri e Vivarini eliminano rispettivamente Padova, Avellino e Rimini, centrando così l’accesso al prossimo turno della competizione. Con il Papu Gomez ancora out per squalifica, ma già presente in tribuna, il Padova crolla 2-0 a sorpresa in un Euganeo sold-out, piegato da un Vicenza che si impone grazie ai gol dell’ex Capello (14’) e di Caferri (46’).