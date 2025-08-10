Coppa Italia: il turno preliminare sorride a Vicenza, Audace Cerignola e Pescara

Padova, Avellino e Rimini salutano già la coppa nazionale: nel prossimo turno impegnata anche la Serie A
Sotto agli occhi del Papu Gomez, ancora fermo a causa della squalifica per doping, ma presente sugli spalti dell’Euganeo, il Padova viene eliminato a sorpresa 2-0 dal Vicenza nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. A sfidare il Genoa nella prossima fase sarà quindi il Lanerossi, mentre l’Audace Cerignola e il Pescara sorprendono entrambi 1-0 l’Avellino e il Rimini: i pugliesi affronteranno il Verona, gli abruzzesi il Parma.
LE PARTITE
Sono il Lanerossi Vicenza, l’Audace Cerignola e il Pescara a festeggiare nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Le formazioni di Baldini, Maiuri e Vivarini eliminano rispettivamente Padova, Avellino e Rimini, centrando così l’accesso al prossimo turno della competizione. Con il Papu Gomez ancora out per squalifica, ma già presente in tribuna, il Padova crolla 2-0 a sorpresa in un Euganeo sold-out, piegato da un Vicenza che si impone grazie ai gol dell’ex Capello (14’) e di Caferri (46’).
Il Lanerossi si aggiudica così il derby veneto e nella prossima fase affronterà il Genoa, mentre il Verona sarà l’avversario dell’Audace Cerignola. Alla sua prima storica partecipazione in Coppa Italia, la squadra pugliese passa 1-0 in casa contro i campani per merito della rete di Cuppone (61’), regalandosi così una serata da sogno.
A vincere 1-0 è anche il Pescara tra le proprie mura, con il gol di Valzania (43’) che basta per superare il Rimini. Gli abruzzesi affronteranno quindi il Parma nel prossimo turno.
