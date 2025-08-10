Logo SportMediaset
Calcio
Coppa Italia
Coppa Italia

Coppa Italia: il turno preliminare sorride a Vicenza, Audace Cerignola e Pescara

Padova, Avellino e Rimini salutano già la coppa nazionale: nel prossimo turno impegnata anche la Serie A

10 Ago 2025 - 22:37
© italyphotopress

© italyphotopress

Sotto agli occhi del Papu Gomez, ancora fermo a causa della squalifica per doping, ma presente sugli spalti dell’Euganeo, il Padova viene eliminato a sorpresa 2-0 dal Vicenza nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. A sfidare il Genoa nella prossima fase sarà quindi il Lanerossi, mentre l’Audace Cerignola e il Pescara sorprendono entrambi 1-0 l’Avellino e il Rimini: i pugliesi affronteranno il Verona, gli abruzzesi il Parma.

LE PARTITE

Sono il Lanerossi Vicenza, l’Audace Cerignola e il Pescara a festeggiare nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Le formazioni di Baldini, Maiuri e Vivarini eliminano rispettivamente Padova, Avellino e Rimini, centrando così l’accesso al prossimo turno della competizione. Con il Papu Gomez ancora out per squalifica, ma già presente in tribuna, il Padova crolla 2-0 a sorpresa in un Euganeo sold-out, piegato da un Vicenza che si impone grazie ai gol dell’ex Capello (14’) e di Caferri (46’).

Il Lanerossi si aggiudica così il derby veneto e nella prossima fase affronterà il Genoa, mentre il Verona sarà l’avversario dell’Audace Cerignola. Alla sua prima storica partecipazione in Coppa Italia, la squadra pugliese passa 1-0 in casa contro i campani per merito della rete di Cuppone (61’), regalandosi così una serata da sogno.

A vincere 1-0 è anche il Pescara tra le proprie mura, con il gol di Valzania (43’) che basta per superare il Rimini. Gli abruzzesi affronteranno quindi il Parma nel prossimo turno.

coppa italia
vicenza
pescara

