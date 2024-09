Cairo esulta: "Salutate la capolista". E il Toro si tuffa sulla Coppa Italia

Il Torino si prepara al primo appuntamento ufficiale da padrone della Serie A. L'ultimo turno di campionato ha regalato la vetta in solitaria a Zapata e compagni, grazie alla vittoria nell'anticipo di Verona e alle cadute di Udinese e Inter rispettivamente contro la Roma dell'ex Juric e nel derby contro il Milan. La Torino granata gode come non capitava da quasi mezzo secolo e l'entusiasmo ha contagiato anche il presidente Urbano Cairo, che ancora non si è visto quest'anno negli stadi al seguito della squadra. Il numero uno del club di via Viotti ha voluto ri-condividere la storia Instagram di un tifoso che orgogliosamente scriveva "Salutate la capolista", anche se la protesta dei tifosi non accenna a placarsi.