Buon calcio a tutti: Napoli-Juventus, tutti i riflettori su Meret

Bruno Longhi, nella rubrica esclusiva per Sportmediaset.it, anticipa i temi di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia: "Gattuso ha già creato feeling con i tifosi azzurri, Sarri vorrà risarcire con un trofeo quelli bianconeri che non hanno ancora visto il vero sarrismo in campo. Ma i riflettori saranno puntati su Meret che deve far dimenticare Ospina". Poi il ricordo di Italia-Germania 4-3 che proprio domani compie 50 anni.