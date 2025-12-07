Logo SportMediaset

Convocati Lazio, contro Bologna torna a disposizione Cataldi

07 Dic 2025 - 11:09

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro il Bologna (ore 18:00). Tra le file dei biancocelesti c'è il ritorno di Danilo Cataldi tra i convocati. Di seguito le scelte di Sarri. Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino; attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

