Roma, Mourinho: "Proveremo a vincere la Conference League"

VERSO ROMA-CSKA SOFIA

Lo Special One: "Cinque vittorie non sono cinquanta. Non c’è ragione per essere ultra ottimista"

Alla vigilia della prima gara dei gironi di Conference League contro il Cska Sofia, José Mourinho predica calma. " Cinque vittorie non sono cinquanta. Non c'è ragione per essere ultra ottimista - ha detto il tecnico della Roma - I tifosi sono felici, ma devono essere equilibrati. Il processo è solo all'inizio". Sugli obiettivi: "Siamo lontanissimi dal vincere questa competizione ma ci proveremo. Il primo passo sarà vincere il girone". afp

L'ottimo inizio di stagione non cambia il pensiero dello Special One. "I risultati positivi sono ovviamente importanti, aiutano il processo per sviluppare la squadra, la gente e i tifosi sono felici ma anche loro devono essere equilibrati, nel senso che devono capire che questo è un processo iniziato appena due mesi fa. Rimaniamo sempre tranquilli, il fatto che lo stadio ogni volta sia pieno è bello e spinge le autorità a capire che tutte le persone vogliono la normalità per tornare con gli stadi al 100%. Vogliamo mantenere alta l’intensità, dobbiamo mantenere questa caratteristica. Contro il Sassuolo poteva finire 2-1 per loro, anche in quel caso dobbiamo mantenere alta la concentrazione".

Con i bulgari largo al turnover. "Farò cambi nella squadra rispetto a quella che ha giocato l’ultima partita. L’importante è mantenere una struttura perché è importante un risultato positivo. Domani giocherà Calafiori al posto di Vina. Cambierò anche un centrale di difesa, non entrambi".

Sulle condizioni di Zaniolo. "Sta bene, l’infortunio e le sensazioni negative sono passate, l’altro giorno era stanco e lo capisco. Se vanno in Nazionale e non giocano di solito tornano con condizioni fisiche più basse, non è stato solo per Zaniolo ma anche per gli altri. Zaniolo è al 100%".

Sullo stato di forma della squadra. "Non siamo una squadra perfetta, c’è da lavorare. Abbiamo commesso errori, siamo una squadra umile e consapevole dei propri problemi, stiamo migliorando. Per quanto riguarda domani non è una gara ad eliminazione diretta, ci sono altre gare del girone e puntiamo a vincerlo. La storia recente dice che la Roma ha raccolto buoni risultati contro il CSKA Sofia".