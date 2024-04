Fiorentina, Italiano: "Dobbiamo fare meglio dell'andata e fare gol. Mi aspetto la spinta dal Franchi"

VERSO FIORENTINA-PLZEN

Il tecnico viola affronta il Viktoria Plzen: "Una semifinale europea sarebbe straordinaria, è la settimana più importante del mio triennio"

© Getty Images La Fiorentina ha la semifinale di Conference League nel mirino, ma per arrivarci deve superare l'ostacolo Viktoria Plzen nel ritorno al Franchi. Si parte dallo 0-0 dell'andata e Vincenzo Italiano, che non sta vivendo un grande momento in campionato, sa di non potersi permettere altri errori: "Bisognerà fare molto meglio rispetto all'andata e fare gol - ha commentato in conferenza alla vigilia -. Abbiamo concesso pochissimo e mantenuto il pallino del gioco, ma dovremo riempire l'area con più uomini e sfruttare le occasioni contro un avversario ermetico".

Il momento della stagione della Fiorentina è cruciale tra Conference e Coppa Italia: "Sicuramente è una delle settimane più importanti del mio triennio. L'attenzione però è tutta sul Viktoria, sappiamo cosa siamo capaci di fare e una semifinale europea sarebbe straordinaria. Mi auguro dallo stadio quella spinta ulteriore per aiutarci a passare il turno" ha continuato Italiano.

L'allenatore del Plzen ha definito la squadra di Italiano come il Barcellona di Italia per come controlla il gioco e il possesso palla: "Sono convinto che all'andata pensassero di proporre più pericoli, ma siamo stati bravi a limitarli anche nelle ripartenze. Lo ringrazio per i complimenti che girerò alla squadra, ma la partita del Franchi potrebbe essere diversa e dipenderà da molti fattori".

La Fiorentina, in Conference League, è ancora in corsa per ripetere il cammino dello scorso anno che l'ha portata in finale: "Non c'è pressione in Europa, anzi, ho visto i tifosi appassionati e partecipi. Firenze sa quanto abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi e tutti insieme ci giochiamo le nostre possibilità di andare avanti, mettendo da parte mugugni e incomprensioni".