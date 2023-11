Fiorentina, Italiano: "Cercheremo di reagire in Conference, ci basta poco per ripartire" 

VERSO CUKARICKI-FIORENTINA

Il tecnico viola alla vigilia della sfida in casa del Cukaricki: "Non siamo venuti qui per allenarci"

© ipp "Cercheremo di reagire in Conference. Sono convinto che ci basterà poco per ripartire ed essere efficaci come lo eravamo a inizio stagione". Alla vigilia della sfida europea in casa dei serbi del Cukaricki, travolti con sei gol al Franchi, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano sprona la squadra dopo tre sconfitte di fila in campionato. "Bisogna migliorare in precisione e concretezza, questa è la strada. Capitano i momenti negativi per gli attaccanti ma non dobbiamo perdere l'entusiasmo, basta una scintilla. La vera benzina è il gol, è quello che porta entusiasmo".

"Non siamo venuti qui per fare un allenamento, dobbiamo affrontare questa partita come all'andata, sbloccarla subito e metterci dentro tutta la nostra qualità - ha proseguito Italiano in vista della quarta giornata della fase a gironi di Conference League - Dobbiamo tornare a vincere e a fare gol, cosa che non riusciamo a fare da tre partite di campionato. Abbiamo bisogno di ripartire e continuare a fare punti in Conference". Tra i viola mancherà Lucas Beltran, rimasto a Firenze per smaltire il trauma contusivo all'emicostato sinistro riportato domenica contro la Juve.