Cori razzisti a Vlahovic e Kean: un turno con la condizionale per la Curva Fiesole 

FIORENTINA-JUVENTUS

Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione al settore più caldo del tifo viola. Ma la pena è sospesa

La Curva Fiesole della Fiorentina fa parlare prima e dopo la sfida con la Juventus. Alla vigilia le polemiche per la gara da rinviare a causa dell'alluvione che ha colpito la Toscana, adesso la sanzione del Giudice Sportivo per i cori razzisti e beceri nei confronti di alcuni calciatori juventini. Precisamente ai danni di Dusan Vlahovic, il grande ex, Moise Kean e Weston Mckennie. Il giudice ha disposto la chiusura del settore per un turno, il tutto però con la condizionale: se nell'arco di un anno la violazione sarà commessa nuovamente, la sanzione diventerà effettiva.

"Cori beceri e di discriminazione razziale": recita cosi la nota del Giudice Sportivo, che ha preso tale provvedimento in base a quanto segnalato dagli ispettori della Procura federale presenti a bordocampo del Franchi domenica sera. Applicato di conseguenza l'articolo 28, precisamente il comma 7 che prevede la pena sospesa: se nell'arco dei prossimi 365 giorni gli spettatori del medesimo settore saranno protagonisti di un comportamento uguale a quello ravvisato in Fiorentina-Juventus, ecco che scatterebbe davvero lo stop di un turno. Ricordiamo che nella partita in questione la curva evidenziava diversi vuoti visto la protesta di alcuni, i quali hanno preferito non recarsi a causa della contestazione nei confronti delle autorità che hanno permesso la disputa della sfida nonostante l'alluvione di vaste proporzioni abbattutosi sulla Toscana, città di Firenze compresa.