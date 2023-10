Conference League, la Fiorentina travolge il Cukaricki grazie a un super Beltran

FIORENTINA-Cukaricki 6-0

Doppietta dell’argentino nel 6-0 contro i serbi, Italiano gioisce ma perde Kayode

Terza giornata di Conference League: risultato tennistico per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che spazza via il Cukaricki 6-0 tra le mura amiche del Franchi. Si sblocca finalmente Beltran, decisivo con una doppietta in quattro minuti (6’, 10’). A completare il tabellino dei marcatori ci pensano Ikoné con un potente sinistro (29’), Sottil su punizione (65’), Martinez Quarta in tap-in (73’) e Maxime Lopez nel finale (83’).

LA PARTITA

Le emozioni al Franchi sono immediate: al 6’ si sblocca Lucas Beltran, con una bella azione personale chiusa con il destro sottomisura. Italiano però, già in emergenza per quanto riguarda i laterali bassi, perde anche Kayode per infortunio. I padroni di casa continuano a spingere, e dopo quattro minuti Beltran firma la sua doppietta personale con un tocco morbido delizioso. I viola sono in completo controllo del match, e al 29’ ampiano ancor più il divario con il sinistro potente da fuori area di Ikoné, che vale il 3-0. Per i serbi piove sul bagnato otto minuti più tardi, con l’espulsione diretta (dopo controllo al Var) di Subotic per un fallo sempre su Beltran. Dopo un primo tempo interamente dominato la Fiorentina nella ripresa gestisce comodamente il triplo vantaggio e la superiorità numerica. Al 65’ si iscrive al tabellino dei marcatori anche il neoentrato Sottil, con una punizione splendida che si insacca alle spalle di Belic, per il 4-0. Otto minuti più tardi i padroni di casa calano anche il pokerissimo, con il tap-in sottomisura di Martinez Quarta. Nel finale c’è spazio anche per il “game, set and match”: Maxime Lopez firma il tennistico 6-0 con un bel destro a girare da fuori area. Vince 6-0 la Fiorentina e aggancia a 5 punti Genk e Ferencvaros in classifica, mentre rimane a 0 punti il Cukaricki.



LE PAGELLE

Beltran 8 – Riesce finalmente a sbloccarsi l’argentino, e lo fa con una doppietta deliziosa in quattro minuti che apre le danze delle marcature viola. Serata da professore.

Ikoné 7 – Firma il 3-0 con un sinistro potente, fosse così concreto più spesso sarebbe un’arma letale per Italiano. Non fa rimpiangere l’assenza di Nico Gonzalez.

Comuzzo 6.5 – Entra a freddo dopo l’infortunio di Kayode e disputa una gara estremamente ordinata. Con l’emergenza infortuni nel ruolo di laterale basso, il suo contributo diventa fondamentale, anche da adattato.

Subotic 4 – La cartina da tornasole di una serata drammatica per i serbi. Soffre tremendamente nei primi tre gol e lascia anzitempo il campo con l’espulsione diretta dopo il fallo su Beltran.



IL TABELLINO

Fiorentina-Cukaricki 6-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Kayode sv (dal 7' Comuzzo 6.5), Martinez Quarta 7, Ranieri 6.5, Parisi 7 (dal 1’ st Pierozzi 6.5); Lopez 7.5, Mandragora 7; Ikoné 7 (dal 13’ st Sottil 7), Barak 6.5 (dal 22’ st Infantino 6), Kouamé 6.5; Beltran 8 (dal 13’ st Nzola 6.5). A disp.: Chrsitensen, Milekovic, Arhur, Gonzalez, Duncan, Amatucci, Brekalo. All.: Italiano.

Cukaricki (4-3-3): Belic 5.5; Tosic 5, Subotic 4, Vranjes 5, Rogan 5.5 (dal 21’ st Ndiaye 4.5); Stankovic 5 (dal 34’ st Kovac sv), Docic 5 (dal 1’ st Serafimovic 5.5), Sissoko 5.5; Nikcevic 5, Adetunji 5 (dal 1’ st Cvetkovic 5.5), Ivanovic 5.5 (dal 1’ st Adzic 5). A disp.: Samurovic, Filipovic, Kovacevic, Tomovic, Singh, Miladinovic, Jankovic, Ndiaye. All.: Matic.

Arbitro: Theouli.

Marcatori: 6’, 10’ Beltran, 29’ Ikoné, 20’ st Sottil, 28’ st Martinez Quarta, 38’ st Maxime Lopez

Ammoniti: Vranjes, Docic (C).

Espulsi: 38’ Subotic (C), per gioco violento

ITALIANO: "FINALMENTE SO COME ESULTA BELTRAN"

Vincenzo Italiano si gode la sua bella Fiorentina europea e soprattutto i primi gol in viola di Beltran. "Finalmente si è sbloccato Beltran, era impossibile continuare così. Noi lavoriamo per loro, loro devono cercare di metterci qualcosa. E Lucas oggi ci ha messo qualcosa, l'ho visto gioire, almeno adesso so come esulta. Siamo contenti", ha detto il tecnico. Vittoria importante visto il pari nell'altra sfida del girone: "Era questo l'obiettivo, sperando in risultato buono per noi nell'altra gara. E alla fine è stato così. Lo scorso anno abbiamo fatto il playoff per differenza reti, nell'intervallo abbiamo parlato ed abbiamo che se ci fosse stata la se possibilità di fare altri gol avremmo dovuto sfruttarla. Siamo stati bravi".

Preoccupa Kayode: "Una distorsione alla caviglia sinistra non bella, speriamo che non sia qualcosa che lo tengo a lungo fuori". Sulle polemiche per la fase difensiva: "Ho solamente detto che dà fastidio che quando la Fiorentina subisce qualche gol in più, si punta il dito sulla fase difensiva. Noi lavoriamo così, cerchiamo di recuperare palla in tutte le zone del campo. I difensori sanno che quando la palla è contesa possono provare a giocare d'anticipo. Capita a tutti di lavorare con un baricentro più alto, questo è il principio della Fiorentina, che ha portato grandi risultati ed ha portato a giocare due finali".



GLI ALTRI RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE

Klaksvikar-Olimpija Ljubljana 3-0

Marcatori: 30’ Joensen, 44’ Klettskard, 54’ Andreasen (K).

Lille-Slovan Bratislava 2-1

Marcatori: 68’ Yazici, 82’ Cabella (L); 23’ Cavric (S).

Gent-Breidablik 5-0

Marcatori: 10’ Gandelman, 15’ e 19’ Cuypers, 43’ Tissoudali, 69’ Orban (G).

KF Ballkani-Astana 1-2

Marcatori: 8’ Kuc (B); 7’ Hovhannisyan, 23’ Beysebekov (A).

Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen 0-1

Marcatori: 69’ Chory (V).

Lugano-Club Brugge 1-3

Marcatori: 74’ Vladi (L); 15’ Balanta, 50’ Skov Olsen, 87’ Vanaken (C).

Bodø/Glimt-Besiktas 3-1

Marcatori: 28’ Gronbaek, 58’ Moumbagna, 87’ Saltnes (Bo); 91’ aut. Moe (Be).

AZ Alkmaar-Aston Villa 1-4

Marcatori: 65’ Sadiq (Az); 13’ Bailey, 23’ Tielemans, 51’ Watkins, 56’ McGinn (As).

Zrinjski-Legia Varsavia 1-2

Marcatori: 30’ Bilbija (Z); 32’ aut. Jakovljevic, 62’ Kramer (L).

Genk-Ferencvaros 0-0

Aberdeen-Paok 2-3

Marcatori: 50’ Miovski, 58’ Polvara (A); 73’ Despodov, 84’ Vieirinha, 96’ Schwab (P).

Eintracht Francoforte-HJK 6-0

Marcatori: 13’ e 89’ Ebimbe, 27’ Koch, 30’ Marmoush, 48’ Tuta, 55’ Skhiri (E).

Fenerbahce-Ludogorets 3-1

Marcatori: 42’ Batshuayi, 52’ e 93’ Zajc (F); 65’ aut. Becao (L).

Spartak Trnava-Nordsjaelland 0-2

Marcatori: 36’ Jensen-Abbew, 48’ Rasmussen (N).