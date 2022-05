Conference League, incidenti a Tirana: 60 tifosi fermati dalla polizia, quasi tutti sono romanisti

BRUTTA VIGILIA

Tra i trenta feriti ci sono anche tre sostenitori giallorossi. Trovati mazze, cric e altri oggetti contundenti

La polizia dei Tirana ha reso noto, con un comunicato, che è salito a 60 il numero dei tifosi di Roma e Feyenoord fermati a seguito degli incidenti occorsi martedì in varie zone della capitale albanese, sede della finale di Conference League in programma questa sera, con annessi scontri con le forze dell'ordine locali.

Vedi anche conference league Roma-Feyenoord, scontri a Tirana: ferito un albanese, interrogati 8 olandesi Di queste persone accompagnate in commissariato, una cinquantina sono di nazionalità italiana (in questo numero sono compresi anche coloro che erano sul bus nel quale sono state trovati mazze, cric e altri oggetti contundenti) e 12 olandesi. Il bilancio dei feriti, invece, parla di 30 persone. In particolare, 20 di loro sono agenti delle forze dell'ordine, tre italiani, quattro olandesi e tre albanesi. Tutti sono stati dimessi dagli ospedali dove a ognuno di loro erano state prestate le cure del caso.

E' tornato a casa, quindi, anche il poliziotto le cui condizioni in un primo momento erano state definite gravi. Intanto la polizia di Tirana ha deciso di rimpatriare immediatamente con un traghetto da Durazzo i sostenitori della Roma, che erano stati "accompagnati" in commissariato, mentre quelli olandesi sono stati fatti rientrare in aereo.

La polizia di Tirana, comunque, ha rinnovato l'appello ai tifosi che già sono o stanno arrivando in città a "evitare violenze che non hanno alcun legame con lo sport". Il centro città è stato chiuso al traffico privato ed è stata proclamata la festività cittadina con chiusura di tutti gli uffici pubblici in modo da creare una grande area pedonale fino allo stadio, con controlli a tappeto. Bevande, birra compresa, possono essere vendute dai locali soltanto in bicchieri di carta, e sono previste e chiusure e multe salate per i trasgressori.