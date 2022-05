Roma-Feyenoord, scontri a Tirana: ferito un albanese, interrogati 8 olandesi

CONFERENCE LEAGUE

Alta tensione in vista della finale di Conference: preoccupano le condizioni del giovane aggredito

A Tirana c'è grande attesa per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, ma a meno di 24 ore dall'evento si sono registrati alcuni scontri che hanno creato problemi di ordine pubblico. Un giovane albanese è stato seriamente ferito alla testa nella fan zone che ospita i tifosi olandesi ed è stato subito soccorso e trasferito in ospedale. Per sedare gli animi e far luce su quanto accaduto sono subito intervenute le forze dell'ordine. Otto supporter del Feyenoord sono stati portati in commissariato per accertamenti. © Getty Images

Secondo quanto si apprende, le persone interrogate sarebbero sospettate dell'aggressione. Al momento invece non si registrano contatti tra il gruppo di ultras arrivato da Rotterdam e i tifosi romanisti già arrivati in centinaia a Tirana. Nel frattempo l'area in cui si sono verificati gli incidenti è stata delimitata e interdetta al pubblico. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli circa le condizioni del giovane ferito, ma c'è grande apprensione. Prima di essere soccorso, il ragazzo è rimasto infatti alcuni minuti immobile a terra sotto gli occhi di molti passanti.