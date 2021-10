Conference League, Bodo Glimt-Roma 6-1: tracollo giallorosso in Norvegia

BODO/GLIMT-ROMA 6-1

Gli uomini di Mourinho, mai in partita, incassano sei gol: la formazione di Knutsen domina e si prende la vetta del gruppo C

Clamoroso in Norvegia: nella terza giornata della fase a gironi della Conference League, la Roma incassa un pesantissimo 6-1 contro il Bodø/Glimt, che domina dall'inizio alla fine grazie alle doppiette di Solbakken (71' e 80') e Botheim (8' e 52') e ai gol di Pellegrino (78') e Berg (20'). Inutile, per i capitolini, la rete del momentaneo 2-1 di Carles Perez: la formazione di Knutsen si prende la vetta del gruppo C con 7 punti.

LA PARTITA

Clamoroso quanto accade in Norvegia: il Bodø/Glimt rifila un umiliante 6-1 alla Roma, che incassa il primo ko in Conference League e scivola al secondo posto nel gruppo C. I norvegesi approcciano al match con aggressività ed incisività e, dopo 8 minuti, passano in vantaggio: Botheim scambia splendidamente con Fet, controlla in area e firma l'1-0. I giallorossi vanno in confusione e Konradsen sfiora il raddoppio facendosi murare da Rui Patricio, ma il 2-0 arriva comunque al 20' con lo splendido sinistro dalla distanza del capitano Berg, che centra l'incrocio. Otto minuti dopo, Carles Perez accorcia le distanze battendo Haikin col sinistro sul perfetto lancio di Diawara.



Nella ripresa, Mourinho inserisce Cristante, Shomurodov e Mkhitaryan, ma al 52' Botheim firma doppietta e 3-1 sfruttando l'assist di Sampsted, che approfitta della dormita sulla linea di fondo di Diawara. Neanche gli ingressi di Pellegrini e Abraham cambiano le sorti del match: la sfida si chiude definitivamente al 71', quando Botheim lancia nello spazio Solbakken, che va via ad un incerto Kumbulla e supera Rui Patricio con un morbido tocco sotto che vale il 4-1. La Roma non c'è più e il Bodø/Glimt ne approfitta per segnare ancora con Pellegrino (78') e Solbakken (80'): finisce in festa per i norvegesi, che vincono 6-1 e sorpassano i giallorossi.

IL TABELLINO

BODØ/GLIMT-ROMA 6-1

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin 6,5; Sampsted 7, Moe 6,5, Lode 6,5 (36' st Hoibraaten 6), Bjorkon 6; Brunstad Fet 6,5 (36' st Vetlesen 6), Berg 7, Konradsen 6,5 (47' st Hagen sv); Solbakken 7,5 (42' st Koomson sv), Botheim 8,5, Pellegrino 7,5 (42' st Mugisha sv). A disp.: Smits, Konsgro, Moberg, Selvag Nordas, Kvile, Pernambuco. All.: Knutsen 8

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio 5; Reynolds 4,5, Ibañez 5, Kumbulla 4,5, Calafiori 5; Diawara 4,5 (15' st Pellegrini 5,5), Villar 5 (1' st Mkhitaryan 5,5), Darboe 5 (1' st Cristante 5); Carles Perez 6, El Shaarawy 5 (15' st Abraham 5,5), Mayoral 5 (1' st Shomurodov 5). A disp.: Fuzato, Viña, Veretout, Mancini, Bove, Zalewski, Tripi. All.: Mourinho 4,5

Arbitro: Palabiyik

Marcatori: 8' e 7' st Botheim (B), 20' Berg (B), 28' Carles Perez (R), 26' st e 35' st Solbakken (B), 33' st Pellegrino (B)

Ammoniti: Darboe (R), Lode (B)

