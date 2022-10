Conference League: la Fiorentina batte 3-0 l'Heart of Midlothian

CONFERENCE LEAGUE

Mandragora, Kouamé e Jovic firmano il successo dei viola in Scozia

© Getty Images Arriva la prima vittoria della Fiorentina nella Conference League 2022/2023. Nella terza partita del gruppo A, la Viola riesce a espugnare Edimburgo grazie alle reti di Mandragora e Kouamé nel primo tempo e Jovic nella ripresa: grazie anche all’uomo in più, convincente vittoria 3-0 sugli Hearts e la squadra di Italiano scavalca proprio gli scozzesi in classifica con quattro punti. Nell’altra partita del girone è 0-0 tra RFS e Basaksehir.

HEARTS-FIORENTINA 0-3

La Fiorentina si sblocca in Europa, ottiene la prima vittoria in Conference League e si porta al secondo posto nel girone A con quattro punti. Un successo che riscatta la Viola dopo il ko contro il Basaksehir e avvicina gli uomini di Italiano proprio ai turchi, primi nel gruppo ma bloccati sullo 0-0 dal RFS Riga. La Fiorentina parte fortissimo e dopo appena quattro minuti passa subito in vantaggio con Mandragora, ottimo inserimento e colpo di testa su assist di Terzic. Partita in discesa, gli scozzesi la mettono sul fisico ma il possesso palla è tutto dalla parte degli uomini di Italiano: tra il 21’ e il 24’ Igor e Jovic hanno la possibilità di raddoppiare ma mancano di precisione, poco male perché ci pensa comunque Kouamè al 42’ a firmare il secondo gol con una splendida rovesciata in area. L’attaccante prima prova un colpo di tacco, poi è lesto a coordinarsi sulla palla che schizza in alto dopo un rimpallo. Nel recupero del primo tempo anche Gollini dice la sua salvando su Ginnelly, in avvio di ripresa di fatto il match si chiude perché gli Hearts restano in dieci per il rosso diretto e Neilson, che trattiene Jovic lanciato a rete. Con due gol di vantaggio e l’uomo in più, la Fiorentina tiene palla e amministra la partita, può dilagare prima con Bonaventura ma il destro al 58’ è alto, poi con Jovic ma è bravo Gordon a chiudere la porta scozzese, infine con Saponara anche lui alto con la mira. Sono solo le prove generali, perché alla fine ce la fa Jovic a calare il tris al 79’ concretizzando uno splendido contropiede iniziato da Martinez Quarta e l’assist decisivo di Kouamè. Il serbo torna al gol dopo quasi due mesi, si sblocca in Europa ed è la ciliegina sulla torta di una serata perfetta per la Viola.



GRUPPO A

RFS Riga-Basaksehir 0-0



GRUPPO B

Anderlecth-West Ham 0-1

Marcatore: 79’ Scamacca

Silkeborg-Steaua Buacharest 5-0

Marcatori: 3’ Klynge, 8’ Kusk, 35’ Helenius, 58’ Thordarson, 71’ Adamsen



GRUPPO C

Lech-Beer Sheva 0-0

Villarreal-Austria Viena 5-0

Marcatori: 18’ Baena, 43’ Danjuma, 76’, 80’ e 88’ Morales



GRUPPO D

Slovacko-Nizza 0-1

Marcatore: 54’ Pepe

Colonia-Partizan 0-1

Marcatore: 9’ Markovic



GRUPPO E

Dnipro-Vaduz 2-2

Marcatori: 5’ Dovbyk (D), 26’ Fehr (V), 47’ Gasser (V), 78’ Pikhalyonok (D)

Alkmaar-Apollon 3-2

Marcatori: 16’ Odgaard (AL), 19’ Joosten (AP), 62’ rig. De Wit (AL), Cabral (AP), 85’ Karlsson (AL)



GRUPPO F

Molde-Shamrock Rovers 3-0

Marcatori: 10’ Bryndhilsen, 49’ Bryndhilsen, 58’ Hussain

Gent-Djurgarden 0-1

Marcatori: 38’ Danielson



GRUPPO G

Sivasspor-Ballkani 3-4

Marcatori: 1’ Ulvestad (S), 20’ Thaqi (B), 31’ Potoku (B), 66’ Korenica (B), 75’ Yesiliurt (S), 91’ Yatabare (S), 94’ Krasniqi (B)

Slavia Praga-Cluj 0-1

Marcatore: 45’ Janga



GRUPPO H

Pyunik-Zalgiris 2-0

Marcatori: 43’ Juninho, 61’ Otubanjo

Basilea-Slovan Bratislava 0-2

Marcatori: 36’ Pauschek, 46’ Cavric