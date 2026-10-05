Dalla Bosnia: problema muscolare per Alajbegovic, salta la sfida con la Polonia

Kerim Alajbegovic non completerà gli impegni della sosta con la sua Bosnia. L'esterno della Juventus non sarà infatti convocato per la partita di questa sera contro la Bosnia, a causa di un problema muscolare. Ancora da valutare l'effettiva entità dello stop, che potrebbe essere solo precauzionale. Lo riporta il portale bosniaco Reprezentacija.
Dopo la sfida contro la Svezia, in cui aveva segnato e poi era stato sostituito per fastidi alla coscia destra, il Ct Barbarez aveva rassicurato sulle sue condizioni: "Solo crampi, ma non voleva lasciare il campo". Gli esami di accertamento avevano escluso lesioni.