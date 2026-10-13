Suwarso: "Fabregas? Lunga fila di interessati, ma vogliamo che renda il Como più forte"

Il progetto è ambizioso e ad ampio respiro, la squadra ha invece già anticipato i tempi. Perché, dice Suwarso al Corriere dello Sport, "non era previsto arrivare in Champions così in fretta". E non è solo una questione di sogni da raggiungere, perché quel che conta "è contribuire a costruire le fondamenta di un club che possa prosperare per generazioni, un club di cui la gente possa sentirsi orgogliosa". Piuttosto una visione lunga e attenta, con l'esperienza finanziaria degli Hartono da una parte e un'area tecnica di qualità, Fabregas in testa.



Già, Fabregas. "Cesc ci sta aiutando a costruire un approccio che va molto più in profondità della semplice scelta della formazione. Resterà a vita? Dirlo significa ignorare come funziona il calcio". E infatti per il tecnico spagnolo si sono fatti avanti in molti: "C'è una lunga fila di interessati, molti altri lo saranno. Le persone hanno le proprio ambizioni. Vogliamo che il suo lavoro continui a rendere il Como più forte. Questo significa sostenerlo adeguatamente oggi e costruire una organizzazione capace di portare avanti quel lavoro quando arriverà il suo prossimo capitolo".



Ma quindi è stato già individuato un erede di Fabregas? "Scegliere un allenatore non è compito mio - dice Suwarso -. Non gestisco l'area tecnica. Abbiamo un "football council". Cesc avrà sempre una voce importante e un contributo rilevante in quelle discussioni".