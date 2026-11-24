Cesc Fabregas se la gode, e come fai a non capirlo. Il suo Como, anche soffrendo un po' - come tra l'altro aveva pronosticato alla vigilia -, continua il suo cammino meraviglioso in Champions, batte anche l'Aek Atene e si piazza al terzo posto della Phase League, alle spalle del solo Real Madrid e a pari punti del Psg campione in carica, che lo precede in classifica per un solo di differenza reti (+15 i parigini, +14 il Como). E ora l'accesso diretto agli ottavi, con ancora tre gare da giocare, è davvero dietro l'angolo: "Era una vittoria importante per noi, perché il livello di Champions è molto alto. Anche se oggi si perdeva vedo una squadra che non fa fatica a trovare la partita o alzare il livello. Fino a ora, in queste prime cinque partite, ho sempre visto una squadra competitiva. questo è quello che conta. La Serie A resta la cosa più importante per noi, ma non posso negare che vivere serate così al Sinigaglia sia una cosa bellissima".