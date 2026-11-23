Cesc Fabregas © italyphotopress
Il Como ha la grande chance di salire a 12 punti nel girone di Champions League, al Sinigaglia arriva l'Aek Atene che ha raccolto sin qui solo 3 punti ma Cesc Fabregas chiede attenzione: "L'Aek ha messo in difficoltà grandi come il Real Madrid in Champions League: sono molto fisici e dominanti, anche nel loro campionato. Hanno una grande mentalità e adesso dovremo essere molto bravi ed efficienti domani in partita".
Ma pure i lariani stanno benissimo: "La squadra c'è, per noi non sono numeri banali aver vinto sette delle ultime otto partite. Andremo in campo come sempre, sapendo che, con così tante gare da disputare, bisogna anche essere bravi a gestire. Più si vince e più si vuole vincere".
In conferenza l'obiettivo del tecnico spagnolo è chiaro, abbassare le aspettative attorno a una squadra che ormai non stupisce più: "Non siamo favoriti. Siamo una società piccola, si respira un ambiente fantastico, anche al centro sportivo. Sappiamo quanto possiamo migliorare, i nostri limiti e siamo una squadra e una società molto chiara su questo. Proviamo a migliorare le cose, grazie a questi ragazzi che sono fantastici. Dobbiamo continuare così. Se la gente parla non possiamo controllarlo, ma ci siamo guadagnati quello che abbiamo. Dobbiamo saper gestire le emozioni. I ragazzi stanno vivendo un momento in cui si parla molto più di loro, ma aiuta a maturare. Se vogliono diventare giocatori top devono saper gestire situazioni come questa. Ma dentro la squadra e a Mozzate sappiamo chiaramente di essere nuovi in questa competizione. Piano, con tranquillità, per saperla gestire".
Un accenno al mercato, soprattutto con Kean infortunato e Douvikas costretto a fare gli straordinari: "Mancano 7 partite prima di gennaio e del mercato. Douvikas deve essere bravo e pronto per tante partite. Quando non ha giocato contro il Feyenoord mi avete chiesto perché non abbia giocato. Lui sa come confrontarsi in questa situazione di emergenza, l'anno scorso Morata era stato male diversi mesi e Tasos ha dovuto gestire diverse cose. Gli ho dato il mercoledì libero e invece è arrivato in allenamento. Ha una grandissima mentalità, vuole il meglio della squadra. È un guerriero, come gli altri. Dobbiamo gestire la situazione come squadra. Siamo fortunati di averlo con noi".
Così il tecnico del Como, Cesc Fabregas, alla vigilia della sfida interna di Champions League. , ha aggiunto.