Un accenno al mercato, soprattutto con Kean infortunato e Douvikas costretto a fare gli straordinari: "Mancano 7 partite prima di gennaio e del mercato. Douvikas deve essere bravo e pronto per tante partite. Quando non ha giocato contro il Feyenoord mi avete chiesto perché non abbia giocato. Lui sa come confrontarsi in questa situazione di emergenza, l'anno scorso Morata era stato male diversi mesi e Tasos ha dovuto gestire diverse cose. Gli ho dato il mercoledì libero e invece è arrivato in allenamento. Ha una grandissima mentalità, vuole il meglio della squadra. È un guerriero, come gli altri. Dobbiamo gestire la situazione come squadra. Siamo fortunati di averlo con noi".