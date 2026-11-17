Quando torna in campo Moise Kean e quali sono le sue reali condizioni fisiche? È l'interrogativo che agita l'ambiente del Como alla vigilia della ripresa del campionato. Acquistato in estate dalla Fiorentina per una cifra vicina ai 35 milioni di euro più bonus, l'attaccante sta vivendo un avvio di stagione da autentico oggetto misterioso: la sua annata sul Lago, di fatto, non è mai realmente iniziata (3 presenze in campionato per un totale di 133 minuti e mezz'ora in Champions) e ora i tempi di recupero sembrano destinati ad allungarsi ulteriormente.
Il calvario estivo e la Nazionale
Che Kean si portasse dietro un fastidio alla tibia dalla passata stagione era noto fin dalle prime fasi della trattativa, tanto che la dirigenza lariana aveva predisposto accertamenti medici specifici prima di formalizzare l'acquisto. La situazione, però, è precipitata dopo la gara contro il Frosinone del 20 settembre (ultima apparizione in biancoblù, con 45 minuti disputati nella ripresa): convocato in Nazionale, l'attaccante ha subito un duro colpo contro il Belgio il 25 settembre, stringendo poi i denti per scendere in campo anche contro la Francia il 2 ottobre. Da quel momento, il buio totale.
L'indiscrezione sul Pronto Soccorso
Secondo quanto dichiarato nelle scorse settimane dal tecnico Cesc Fabregas e dal presidente Mirwan Suwarso, durante la sosta di ottobre sarebbe emerso un nuovo contrattempo fisico, mai chiarito nei dettagli dal club. A rendere il quadro clinico ancora più enigmatico è l'indiscrezione riportata da La Provincia di Como: nelle ultime ore Kean si sarebbe sottoposto a un nuovo accertamento medico non specificato, effettuato addirittura in Pronto Soccorso.
Un retroscena che alimenta la preoccupazione attorno al giocatore, il quale ha lasciato trasparire il proprio stato d'animo anche sui social sostituendo l'immagine del profilo con un bollino nero, un segnale interpretato come sintomo di forte malessere e frustrazione per questo stop forzato.
Rientro rimandato
L'unica certezza, al momento, è che Kean non sarà a disposizione alla ripresa della Serie A. L'obiettivo iniziale dello staff medico era quello di riaverlo arruolabile per la fine di novembre — con la sfida contro la Juventus cerchiata in rosso sul calendario — ma questa ipotesi perde ora ogni consistenza e la data del ritorno torna a essere un'incognita.
Mentre Fabregas continua ad affidarsi al rendimento positivo di Douvikas per reggere l'urto dei tanti impegni tra campionato ed Europa, il Como preferisce non forzare i tempi per evitare ricadute definitive su un investimento così oneroso. Resta però un alone di mistero che continua a tenere col fiato sospeso i tifosi lariani.