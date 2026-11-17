Quando torna in campo Moise Kean e quali sono le sue reali condizioni fisiche? È l'interrogativo che agita l'ambiente del Como alla vigilia della ripresa del campionato. Acquistato in estate dalla Fiorentina per una cifra vicina ai 35 milioni di euro più bonus, l'attaccante sta vivendo un avvio di stagione da autentico oggetto misterioso: la sua annata sul Lago, di fatto, non è mai realmente iniziata (3 presenze in campionato per un totale di 133 minuti e mezz'ora in Champions) e ora i tempi di recupero sembrano destinati ad allungarsi ulteriormente.