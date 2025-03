Nico Paz protagonista sul mercato e sui social: storia per il gol annullato contro il Milan, poi il mistero

"Nico Paz può diventare un'ottima mezz'ala, col Milan ha fatto una grandissima partita". Se n'è accorto Fabregas, se ne sono accorti anche i milanisti presenti sabato a San Siro. C'è tanto del talento argentino nel Como che ha dominato per un tempo al Meazza, con il 20enne che ha acceso altri riflettori su di lui fornendo anche l'assist per il pregevole gol di Da Cunha. Il classe 2004 ha banchettato in quello che potrebbe essere il suo futuro stadio: l'Inter ha iniziato un lungo corteggiamento, anche se c'è da fare i conti con le volontà del Real Madrid in un discorso intricato che vede protagonista anche Arda Guler (qui tutti i dettagli).