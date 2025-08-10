Amichevoli: il Barcellona domina 5-0 il Como e si aggiudica il Trofeo Gamper

Dopo le belle prestazioni offerte contro Lille, Al-Ahli, Ajax e Real Betis, gare in cui il Como ha sempre messo a segno tre reti, la squadra di Cesc Fabregas fa visita al Barcellona per l’amichevole di lusso in scena allo stadio Johan Cruijff. Con il nuovo Camp Nou ancora in attesa di ottenere l’ok definitivo per tornare a ospitare le partite del Barça, la formazione di Hansi Flick accoglie i lariani nell’impianto collocato a fianco al proprio centro d’allenamento, con in palio la 60ª edizione del Trofeo Gamper. Vista l’assenza di Lewandowski, il Barcellona si presenta in campo con Rashford titolare, in un tridente inedito completato da Yamal e Raphinha. Il Como si affida invece al talento di Nico Paz, con Douvikas in attacco e gli acquisti estivi Addai e Baturina dal 1’. Il primo tempo è però un assolo dei padroni di casa. Il Como regge i primi venti minuti, ma poi cede sotto i colpi di un ispirato Fermin Lopez. Lo spagnolo sigla una doppietta tra il 21’ e il 35’, con Rashford che fornisce poi l’assist per il 3-0 a Raphinha due minuti più tardi. Il brasiliano offre quindi a Yamal il passaggio che vale il poker per il Barcellona al 42’: il primo tempo si chiude così sul 4-0 per i ragazzi di Flick. Fabregas prova allora a cambiare qualcosa nel corso dell’intervallo, ma Yamal timbra il 5-0 su assist di Ferran Torres a inizio ripresa (49’). È il gol che fissa il risultato finale e che chiude con una pesante sconfitta il precampionato del Como. I lariani ora torneranno in campo sabato 16 agosto allo stadio Sinigaglia, giorno in cui è in programma la partita di Coppa Italia contro il Sudtirol.