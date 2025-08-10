Logo SportMediaset
trofeo gamper

Amichevoli: il Barcellona domina 5-0 il Como e si aggiudica il Trofeo Gamper

Partita da dimenticare per i lariani in Catalogna: ai Blaugrana la 60ª edizione del trofeo

10 Ago 2025 - 23:08
© Getty Images

© Getty Images

Niente da fare per il Como nell’amichevole di lusso contro il Barcellona. I Blaugrana piegano 5-0 i lariani di Cesc Fabregas allo stadio Johan Cruijff, impianto di proprietà del Barça scelto come sede dell’incontro: al nuovo Camp Nou manca infatti ancora l’ok per poter essere utilizzato. Le doppiette di Fermin Lopez e Yamal e il gol di Raphinha regalano così la 60ª edizione del Trofeo Gamper ai Culés, contro un Como praticamente mai in partita.

LA PARTITA

Dopo le belle prestazioni offerte contro Lille, Al-Ahli, Ajax e Real Betis, gare in cui il Como ha sempre messo a segno tre reti, la squadra di Cesc Fabregas fa visita al Barcellona per l’amichevole di lusso in scena allo stadio Johan Cruijff. Con il nuovo Camp Nou ancora in attesa di ottenere l’ok definitivo per tornare a ospitare le partite del Barça, la formazione di Hansi Flick accoglie i lariani nell’impianto collocato a fianco al proprio centro d’allenamento, con in palio la 60ª edizione del Trofeo Gamper. Vista l’assenza di Lewandowski, il Barcellona si presenta in campo con Rashford titolare, in un tridente inedito completato da Yamal e Raphinha. Il Como si affida invece al talento di Nico Paz, con Douvikas in attacco e gli acquisti estivi Addai e Baturina dal 1’. Il primo tempo è però un assolo dei padroni di casa. Il Como regge i primi venti minuti, ma poi cede sotto i colpi di un ispirato Fermin Lopez. Lo spagnolo sigla una doppietta tra il 21’ e il 35’, con Rashford che fornisce poi l’assist per il 3-0 a Raphinha due minuti più tardi. Il brasiliano offre quindi a Yamal il passaggio che vale il poker per il Barcellona al 42’: il primo tempo si chiude così sul 4-0 per i ragazzi di Flick. Fabregas prova allora a cambiare qualcosa nel corso dell’intervallo, ma Yamal timbra il 5-0 su assist di Ferran Torres a inizio ripresa (49’). È il gol che fissa il risultato finale e che chiude con una pesante sconfitta il precampionato del Como. I lariani ora torneranno in campo sabato 16 agosto allo stadio Sinigaglia, giorno in cui è in programma la partita di Coppa Italia contro il Sudtirol.

como
barcellona
trofeo gamper

