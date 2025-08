Betis-Como, scene da Far West in campo: volano pugni, due gli espulsi

Da lì in poi è un tutto contro, con il direttore di gioco costretto a espellere lo stesso Perrone e Bellerin tra le fila degli andalusi. La tensione, scrive Sport, è salita a causa dei tanti contrasti duri scatenati dai calciatori del Como, con Pellegrini, allenatore dei biancoverdi, che si è avvicinato a Fabregas proprio per rimproverare l'eccessiva foga di Cutrone e compagni. Alla fine l'amichevole è stata vinta dal Como, inizialmente passato in vantaggio con i gol di Diao e Da Cunha, e poi ripreso da Isco (su rigore) e Firpo. Decisivo per il 3-2 finale il gol di Azon in pieno recupero.