Como, il piano di Suwarso: "Entro tre anni biglietti gratis per la Curva"

Allo stadio, in curva, gratis. Questo è l'ambizioso piano del Como che il ricchissimo presidente Mirwan Suwarso ha provato a spiegare a pochi giorni dalla "Como Cup" contro Celtic, Ajax e Al Ahli al Sinigaglia. Nei progetti della proprietà c'è il nuovo stadio per la squadra azzurra, ma non solo. Dopo aver confermato il blocco dei prezzi degli abbonamenti al 2019, quando la squadra si trovava in Serie C, per gli abbonati più fedeli, l'obiettivo dichiarato di Suwarso è di far calare ulteriormente il costo dei biglietti più popolari. Come? Seguendo il modello adottato dal Fortuna Dusseldorf in Germania.