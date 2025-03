Como, Fabregas contro il VAR: "Fermano il frame quando piace a loro"

Cesc Fabregas polemico dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan, il tecnico del Como se la prende in particolare con la decisione del VAR di annullare il 2-0 a Da Cunha per millimetri: "Per me non è fuorigioco, fermano la palla (intende il frame in cui valutare il fuorigioco, ndr) quando gli piace a loro". Su Dazn, però, Luca Marelli spiega come funziona il fuorigioco semiautomatico: "Si chiama così perché la macchina non può valutare se un giocatore è in fuorigioco attivo o passivo geografico ma per il resto è tutto automatico, nessuno decide quale frame prendere se non la macchina stessa che sceglie l'esatto istante in cui chi fa l'assist tocca il pallone. Non c'è, dunque, un frame prima o un frame dopo. In rari casi, solo se il macchinario può dare luogo a malfunzionamenti, i varisti valutano se il frame scelto dal computer è corretto".