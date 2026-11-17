Riecco la Thula. L'Inter oggi è tonata ad allenarsi e con il resto del gruppo si è rivisto anche Lautaro Martínez, al primo allenamento ad Appiano Gentile dall'infortunio e pronto a rientrare a disposizione di Cristian Chivu per la prossima sfida di campionato con l'Atalanta. Con l'argentino e il resto dei compagni anche Marcus Thuram, che era tornato malconcio (affaticamento) dalla sosta con la nazionale francese ma ha recuperato e con la Dea dovrebbe partire dal 1'. Al suo fianco Pio Esposito, on fire dopo i tre gol in due gare con la Nazionale, mentre per il capitano nerazzurro si sceglierà la strada della prudenza anche visti i molti impegni ravvicinati che aspettano i nerazzurri (mercoledì c'è lo Stoccarda in Champions): probabile uno spezzone da circa mezz'ora a gara in corso per fargli riprendere confidenza col ritmo partita.