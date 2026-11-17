Riecco la Thula. L'Inter oggi è tonata ad allenarsi e con il resto del gruppo si è rivisto anche Lautaro Martínez, al primo allenamento ad Appiano Gentile dall'infortunio e pronto a rientrare a disposizione di Cristian Chivu per la prossima sfida di campionato con l'Atalanta. Con l'argentino e il resto dei compagni anche Marcus Thuram, che era tornato malconcio (affaticamento) dalla sosta con la nazionale francese ma ha recuperato e con la Dea dovrebbe partire dal 1'. Al suo fianco Pio Esposito, on fire dopo i tre gol in due gare con la Nazionale, mentre per il capitano nerazzurro si sceglierà la strada della prudenza anche visti i molti impegni ravvicinati che aspettano i nerazzurri (mercoledì c'è lo Stoccarda in Champions): probabile uno spezzone da circa mezz'ora a gara in corso per fargli riprendere confidenza col ritmo partita.
Tra i nazionali, oltre a Zielinski (stasera probabile titolare con la Polonia), mancava ancora il solo Carlos Augusto. Ai box restano solo Bonny e Stankovic. Stones, Jones e Luis Henrique sono pienamente recuperati, da monitorare Akanji rientrato affaticato dal ritiro svizzero: le condizioni del difensore nerazzurro non preoccupano, non forzerà i ritmi in queste prime sedute ma a meno di sorprese non dovrà marcare visita. Il recupero di Pavard e quello, come detto, di Stones, offrono on ogni caso soluzioni alternative a Chivu.