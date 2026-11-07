Como, Fabregas sbuffa: "Esame di maturità? Va bene, ma Inter è la più forte, a volte troppo"

"Per noi sembra che ogni settimana sia esame di maturità in base a quello che mi chiedete. Tutte le settimane lo è, va bene, sapevamo che questa stagione sarebbe stata molto speciale per noi. Tanti stimoli, ma sappiamo quale è la nostra strada. Una partita importante, si arriva da una buona dinamica ma è un test solo per vedere dove possiamo arrivare. Inter la più forte in Italia: vedremo il nostro livello dopo". Così Cesc Fabregas, tecnico del Como, in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Inter. "Per tre volte siamo andati vicino a batterla. Ma quando loro alzano il livello e l'asticella sono troppo forti. Noi dobbiamo giocare il nostro calcio, fare le nostre cose, come abbiamo fatto finora. Senza nervosismo o pressione. Dopo la partita vedremo dove siamo".
Fabregas: "Noi crediamo tantissimo nei giovani" - "Sono molto felice per Liberali" ha proseguito Fabregas. "La notizia di Cassano è sorprendente, ma ti fa capire che Mancini vuole andare avanti con i giovani. Poi non vanno massacrati se non vanno: le nuove generazioni sono aiutate molto da tutti gli allenatori. Noi dobbiamo essere loro molto vicino, anche al messaggio di Mancini. Noi crediamo tantissimo ai giovani qua, questo è fondamentale per il calcio. Un passo importante. Anche Ramon per la prima volta in Nazionale spagnola: un orgoglio, anche per portare al mio Paese qualcosa in più".