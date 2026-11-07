Fabregas a San Siro per scavalcare l'Inter e... 'strappare' Calhanoglu a Chivu

Il faccia a faccia promette spettacolo, così è stato l'anno l'anno passato e così ci si immagina possa riaccadere domani a San Siro. Il Como arriva dall’abbuffata di Champions, l'Inter si è rialzata con il Feyenoord, Fabregas conta nella rivincita, Chivu nella reazione. I nerazzurri, confidando in buone notizie che possano arrivare da Napoli (gli azzurri affrontano all'ora di pranzo la Lazio capolista), possono riprendersi la vetta perduta dopo il derby, i lariani hanno la possibilità del sorpasso sui campioni d'Italia. Tra i tanti incroci suggestivi, c'è ne è uno che non si proietta nell'immediato ma giusto un poco più in là nel tempo, non molto in là. Diciamo all'estate prossima, a meno che prima... Stiamo parlato di Calhanoglu che, è ormai risaputo, interessa proprio al Como. La condizione sine qua non perché dall'interesse si passi ad altro risiede nella trattativa per ora solo abbozzata tra l'Inter e il turco per il rinnovo di contratto che scade a giugno 2027.
Contatti fra Dario Baccin e l'agente Gordon Stipic ci sono già stati e per quanto sia vero che c’è la reciproca voglia di andare avanti insieme, l’intesa non è scontata. Calhanoglu, il cui ingaggio è di 6.5 milioni d’ingaggio, è disposto ad abbassare le pretese, prolungando di altri due anni il legame con l'Inter. Col club, che non può prescindere dall'anagrafe (il turco compirà 33 anni a febbraio) e ragiona anche sulla tenuta fisica del suo regista che negli ultimi due anni ha sommato ben 11 infortuni per oltre 200 giorni di lontananza dal campo, la distanza sul piano economico è ancora sensibile. Da qui a gennaio c'è comunque la volontà di trovare il punto di incontro ma come sempre, in queste situazioni, nulla può essere dato per scontato. Ecco perché dopo la Juve, anche il Como ha messo gli occhi su Calha che per caratteristiche tecniche si inserirebbe perfettamente nel progetto calcistico di Fabregas.