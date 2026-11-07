Fabregas a San Siro per scavalcare l'Inter e... 'strappare' Calhanoglu a Chivu

Contatti fra Dario Baccin e l'agente Gordon Stipic ci sono già stati e per quanto sia vero che c’è la reciproca voglia di andare avanti insieme, l’intesa non è scontata. Calhanoglu, il cui ingaggio è di 6.5 milioni d’ingaggio, è disposto ad abbassare le pretese, prolungando di altri due anni il legame con l'Inter. Col club, che non può prescindere dall'anagrafe (il turco compirà 33 anni a febbraio) e ragiona anche sulla tenuta fisica del suo regista che negli ultimi due anni ha sommato ben 11 infortuni per oltre 200 giorni di lontananza dal campo, la distanza sul piano economico è ancora sensibile. Da qui a gennaio c'è comunque la volontà di trovare il punto di incontro ma come sempre, in queste situazioni, nulla può essere dato per scontato. Ecco perché dopo la Juve, anche il Como ha messo gli occhi su Calha che per caratteristiche tecniche si inserirebbe perfettamente nel progetto calcistico di Fabregas.