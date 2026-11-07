Presunte accuse a De Bruyne, l'agente di Lucca: "Il profilo del fratello è un falso"

"Si smentiscono categoricamente le dichiarazioni e la ricostruzione falsa attribuita al fratello di Lucca che sono apparse sui social e alcune testate online. Trattasi di un profilo non attribuibile assolutamente al fratello". É quanto dichiara all'ANSA Giuseppe Riso, l'agente dell'attaccante del Napoli, Lorenzo Lucca. Il riferimento é alle accuse rivolte sui social da un sedicente fratello di Lucca, Giovanni, a Kevin De Bruyne dopo il battibecco avvenuto tra i due giocatori del Napoli durante la sconfitta 1-4 contro il Porto. Il Napoli nelle scorse ore aveva già spiegato che l'unico fratello di Lucca si chiama Riccardo. "Si ritiene scorretto diffondere notizie prive di fondamento - aggiunge Riso -, attribuendo a persone dichiarazioni mai rese e alimentando polemiche al solo fine di danneggiare la reputazione e l'immagine delle persone coinvolte. Rimane il dispiacere che nessuno, prima di pubblicare tali falsità, abbia verificato l'autenticità di tali dichiarazioni".