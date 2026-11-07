Pisa, il tecnico Bianco parla del Milan in conferenza: "In Europa League è stato quasi imbarazzante"

"I troppi complimenti non fanno bene". Parlando del suo Pisa, quinto in classifica in Serie B, il tecnico Paolo Bianco ha aperto una parentesi anche sul Milan con tanto di riferimento al derby e al successivo ko in Europa League contro il Ferencvaros. "Dopo il successo nel derby tutti si aspettavano una squadra diversa - ha detto l'ex tecnico di Modena e Monza in conferenza stampa in merito alla situazione dei rossoneri -. Ma dopo il derby stravinto ha fatto una partita al limite dell'imbarazzante". Insomma un breve riferimento al Milan mentre spiegava i problemi del suo Pisa, ancora a caccia di continuità in cadetteria.