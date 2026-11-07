Inter, Chivu sceglie Pio Esposito: la mossa anti-Como per liberare Thuram

Con il gol al Feyenoord ha blindato il successo dell'Inter e si è tolto un peso anche personale: dopo un periodo non semplice, tra campo e vicende private, Pio Esposito in Olanda è tornato a gonfiare petto e muscoli. Ora è pronto a riprovarci in campionato dove è a secco dalla quarta giornata, dalla serata di una delle tante rimonte interiste di quest'anno, quella contro l'Udinese. Eravamo a settembre, due mesi fa.