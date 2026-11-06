Como, Fabregas: “Non guardo al 9-1 ma a quei 5’ di superficialità. Ora l’Inter”

Archiviata la sbornia di gol e atterrati alle 4 del mattino, Fabregas ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma ha subito tracciato la rotta in vista del prossimo impegno. Il Como non ha tempo per crogiolarsi nei record: domenica attende la difficile trasferta di San Siro contro l'Inter, una squadra che i lariani non hanno mai battuto: "Dobbiamo goderci il momento e l'orgoglio del gruppo, ma il calcio viaggia a velocità altissima — ha ammonito Cesc —. Ora bisogna archiviare Lens e pensare solo all'Inter, una sfida durissima in casa dei campioni d'Italia". E quando gli fanno notare che, dopo il Psg, il suo Como vanta il miglior attacco d'Europa, Fabregas risponde con un sorriso e la consueta ambizione: "Allora la prossima volta dovremo fare meglio".