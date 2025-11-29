Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Fabregas a -3 dal primo posto

Decidono Douvikas (14') e Alberto Moreno (53'), infortunio per Berardi a inizio ripresa
© Getty Images
La tredicesima giornata di Serie A si apre con la vittoria al Sinigaglia del Como sul Sassuolo: finisce 2-0 con gol nel primo tempo di Douvikas (14') e raddoppio a inizio ripresa di Alberto Moreno (53'), che segna due minuti dopo l'infortunio di Berardi che fa tremare Grosso. Con questo successo, la formazione di Fabregas sale a 24 punti, momentaneamente a -3 dal primo posto della Roma. Grosso, invece, resta a quota 17.
LA PARTITA
Il Como continua a incantare: il 2-0 con cui si apre la tredicesima giornata di Serie A spedisce i lariani a -3 dal primo posto, in attesa ovviamente di Roma-Napoli, Milan-Lazio e Pisa-Inter. Ma a prescindere dalla classifica, prosegue il periodo d'oro della squadra di Fabregas, che viene pure premiato nelle scelte: Douvikas titolare al posto di Morata e la mossa paga già al 14', quando su schema da calcio d'angolo arriva l'1-0 con gol del greco su assist di Caqueret. Intanto, pur senza segnare, Nico Paz regala spettacolo e una sua rovesciata chiama Muric all'intervento. I neroverdi, invece, fanno fatica davanti ma non solo, e a inizio ripresa arriva pure un'altra tegola.
Al 51', infatti, Berardi è costretto a uscire per un altro infortunio e nel giro di pochi minuti arriva pure il raddoppio di Alberto Moreno sull'ennesimo assist di Nico Paz. Un avvio di secondo tempo che taglia le gambe alla squadra di Grosso, che prova a cambiare inserendo pure Fadera e Moro. A fallire il gol che potrebbe riaprire la partita è però il sostituto di Berardi, Volpato, che sbaglia clamorosamente da pochi passi il possibile 2-1. Il Como si rilassa, ma il Sassuolo non riapre la partita: e un'intera città, oggi al pari di squadre come Inter e Bologna, può ulteriormente sognare, mentre per i neroverdi arriva il sesto ko. Grosso resta comunque a 17 punti, nella parte sinistra della classifica.
LE PAGELLE
Moreno 7 - Il suo gol indirizza ulteriormente e chiude la partita.
Nico Paz 7 - Una rovesciata e l'ennesimo assist di una stagione fin qui da incorniciare: si è ripreso dopo le (poche) giornate senza bonus.
Douvikas 7 - Schierato in avanti al posto di Morata, segna dopo pochi minuti: e ora il ballottaggio è a suo favore.
Berardi 5,5 - Primo tempo non all'altezza e ci si mette pure l'ennesimo infortunio.
Muharemovic 5 - Responsabile sul primo gol subito, e anche nel resto della partita non fa molto meglio.
Volpato 5 - Entra al posto di Berardi e si divora il possibile 2-1.
IL TABELLINO
COMO-SASSUOLO 2-0
Como (4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 6 (14' st Posch 6), Ramon 6, Diego Carlos 6,5, Alberto Moreno 7; Caqueret 6,5 (14' st Da Cunha 6), Perrone 6 (46' st Kempf sv); Addai 6 (37' st Kühn sv), Nico Paz 7, Jesus Rodriguez 6 (14' st Baturina 6); Douvikas 7. A disp.: Vigorito, Cavlina, Valle, Van Der Brempt, Morata, Cerri. All.: Fabregas 7
Sassuolo (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6, Idzes 5,5, Muharemovic 5, Doig 6 (37' st Candé sv); Thorstvedt 5,5, Matic 6, Koné 5,5 (37' st Iannoni sv); Berardi 5,5 (6' st Volpato 5), Pinamonti 5,5 (23' st Moro 6), Laurienté 5,5 (24' st Fadera 6). A disp.: Satalino, Zacchi, Coulibaly, Odenthal, Macchioni, Frangella, Cheddira, Pierini. All.: Grosso 5,5
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 14' Douvikas, 8' st Moreno
Ammoniti: Konè (S), Caqueret (C), Ramon (C)
LE STATISTICHE DI COMO-SASSUOLO
Il Como (5V, 6N) ha eguagliato la propria striscia più lunga senza sconfitta in una singola stagione di Serie A (11 tra settembre e novembre 1986 con Emiliano Mondonico allenatore).
Nico Paz (5G+5A) è uno dei due giocatori che hanno realizzato almeno cinque reti e hanno fornito almeno cinque assist nei cinque maggiori campionati europei in corso, insieme a Michael Olise (6G+6A).
Il Como (5V, 6N) è rimasto imbattuto per 11 partite di fila in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo una striscia di 12 match tra aprile-novembre 1986 (4V, 8N).
Tutti i cinque gol di Tasos Douvikas in Serie A sono arrivati in gare interne; dal suo arrivo al Como (febbraio 2025), tra i giocatori che hanno segnato solo in gare casalinghe, nessuno ha realizzato più reti dell’attaccante nella massima serie (cinque anche Romelu Lukaku e Dan Ndoye).
Tra i giocatori che hanno partecipato ad almeno 10 gol nei cinque maggiori campionati europei in corso, solo Lamine Yamal (10, 2007) è più giovane di Nico Paz (10, 5G+5A).
Dal suo primo gol in Serie A (29 marzo), solo Scott McTominay (sei) ha realizzato più gol in casa di Tasos Douvikas nella massima serie (cinque come Riccardo Orsolini).
Il Como (4V, 3N) è rimasto imbattuto nelle prime sette gare casalinghe di un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1950/51 (6V, 1N) e il 1984/85 (3V, 4N).
Primo gol di Alberto Moreno in Serie A, lo spagnolo è tornato a segnare in campionato per la prima volta da maggio 2024 (vs il Celta Vigo, in Liga con il Villarreal).
Il Como ha segnato quattro gol nei primi 15 minuti del primo tempo in questa Serie A, solo l'Inter (cinque) ha realizzato più reti in questa frazione di gioco nel torneo in corso.
Il Como ha vinto due partite di fila in Serie A per la prima volta da aprile-maggio 2025 (sei in quel caso).
Il Sassuolo ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti sette gare nella massima serie (4V, 1N).
Era da marzo 2024 (1-0 contro la Roma) che il Sassuolo non perdeva una trasferta in Serie A senza segnare.
Lucas da Cunha ha taglieto il traguardo delle 100 presenze tra tutte le competizioni con il Como; dal suo esordio (dal 2022/23), solo Patrick Cutrone (102) vanta più partite rispetto al centrocampista francese con i Lariani nel periodo.