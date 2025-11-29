Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Fabregas a -3 dal primo posto

La tredicesima giornata di Serie A si apre con la vittoria al Sinigaglia del Como sul Sassuolo: finisce 2-0 con gol nel primo tempo di Douvikas (14') e raddoppio a inizio ripresa di Alberto Moreno (53'), che segna due minuti dopo l'infortunio di Berardi che fa tremare Grosso. Con questo successo, la formazione di Fabregas sale a 24 punti, momentaneamente a -3 dal primo posto della Roma. Grosso, invece, resta a quota 17.



LA PARTITA

Il Como continua a incantare: il 2-0 con cui si apre la tredicesima giornata di Serie A spedisce i lariani a -3 dal primo posto, in attesa ovviamente di Roma-Napoli, Milan-Lazio e Pisa-Inter. Ma a prescindere dalla classifica, prosegue il periodo d'oro della squadra di Fabregas, che viene pure premiato nelle scelte: Douvikas titolare al posto di Morata e la mossa paga già al 14', quando su schema da calcio d'angolo arriva l'1-0 con gol del greco su assist di Caqueret. Intanto, pur senza segnare, Nico Paz regala spettacolo e una sua rovesciata chiama Muric all'intervento. I neroverdi, invece, fanno fatica davanti ma non solo, e a inizio ripresa arriva pure un'altra tegola.



Al 51', infatti, Berardi è costretto a uscire per un altro infortunio e nel giro di pochi minuti arriva pure il raddoppio di Alberto Moreno sull'ennesimo assist di Nico Paz. Un avvio di secondo tempo che taglia le gambe alla squadra di Grosso, che prova a cambiare inserendo pure Fadera e Moro. A fallire il gol che potrebbe riaprire la partita è però il sostituto di Berardi, Volpato, che sbaglia clamorosamente da pochi passi il possibile 2-1. Il Como si rilassa, ma il Sassuolo non riapre la partita: e un'intera città, oggi al pari di squadre come Inter e Bologna, può ulteriormente sognare, mentre per i neroverdi arriva il sesto ko. Grosso resta comunque a 17 punti, nella parte sinistra della classifica.



LE PAGELLE

Moreno 7 - Il suo gol indirizza ulteriormente e chiude la partita.

Nico Paz 7 - Una rovesciata e l'ennesimo assist di una stagione fin qui da incorniciare: si è ripreso dopo le (poche) giornate senza bonus.

Douvikas 7 - Schierato in avanti al posto di Morata, segna dopo pochi minuti: e ora il ballottaggio è a suo favore.

Berardi 5,5 - Primo tempo non all'altezza e ci si mette pure l'ennesimo infortunio.

Muharemovic 5 - Responsabile sul primo gol subito, e anche nel resto della partita non fa molto meglio.

Volpato 5 - Entra al posto di Berardi e si divora il possibile 2-1.



IL TABELLINO

COMO-SASSUOLO 2-0

Como (4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 6 (14' st Posch 6), Ramon 6, Diego Carlos 6,5, Alberto Moreno 7; Caqueret 6,5 (14' st Da Cunha 6), Perrone 6 (46' st Kempf sv); Addai 6 (37' st Kühn sv), Nico Paz 7, Jesus Rodriguez 6 (14' st Baturina 6); Douvikas 7. A disp.: Vigorito, Cavlina, Valle, Van Der Brempt, Morata, Cerri. All.: Fabregas 7

Sassuolo (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6, Idzes 5,5, Muharemovic 5, Doig 6 (37' st Candé sv); Thorstvedt 5,5, Matic 6, Koné 5,5 (37' st Iannoni sv); Berardi 5,5 (6' st Volpato 5), Pinamonti 5,5 (23' st Moro 6), Laurienté 5,5 (24' st Fadera 6). A disp.: Satalino, Zacchi, Coulibaly, Odenthal, Macchioni, Frangella, Cheddira, Pierini. All.: Grosso 5,5

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 14' Douvikas, 8' st Moreno

Ammoniti: Konè (S), Caqueret (C), Ramon (C)