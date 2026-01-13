Il Parma a Napoli sognando l'impresa, Cuesta: "Sempre a caccia di punti"

"Sappiamo che i punti sono in tutte le partite, sono tre punti a disposizione e sappiamo che dobbiamo cercarli". Dopo la vittoria a Lecce, Carlos Cuesta vuole un risultato anche al Maradona di Napoli pur sapendo che lo attende una missione complicatissima "loro sono una squadra molto forte quando caricano l'area con tanti uomini, hanno capacità sia sulle palle inattive che sullo spazio. Ma anche quando corrono. Sono Campioni d'Italia e hanno vinto la Supercoppa, non devo spiegare io cosa è il Napoli" ha detto il tecnico del Parma, senza negare il sogno dell'impresa "una squadra fortissima, ma sappiamo che ci sono degli spazi, ci sono delle opportunità per dove vogliamo portare la partita e questo proveremo".