Lecce, Di Francesco: "Contro l'Inter con il rispetto necessario"

È un Lecce incerottato quello che vola in Lombardia per il doppio impegno contro Inter e Milan. Tra infortuni e squalifiche il tecnico Di Francesco deve fare la conta degli arruolabili, cercando di ottenere il massimo da un doppio impegno alquanto proibitivo. Per un attimo il pensiero torna alla sconfitta interna contro il Parma: "La squadra ha dimostrato di star bene fisicamente - ammette l'allenatore nella consueta conferenza della vigilia - Partiamo dalla prestazione, siamo dispiaciuti per come è andata, consapevoli di aver fatto degli errori e delle scelte anche individuali che hanno compromesso la gara".
Domani sera sfida all'Inter, il miglior attacco del campionato. Di Francesco è consapevole che non ci si potrà solo difendere: "Dobbiamo essere corti e compatti, attaccando uniti - prosegue - ci saranno dei momenti in cui soffriremo, come hanno fatto loro contro grandi e piccole squadre come la nostra. Conosciamo il potenziale e dobbiamo saper sorprenderli, altrimenti saremo lì ad aspettarli". E sempre sui nerazzurri: "È necessario contenere la loro forza. Sono bravi ad attaccare sugli esterni, mettere palloni pericolosi, creare superiorità. Dobbiamo difenderci bene. Bisogna approcciare con rispetto, parliamo di due squadre diverse, abbiamo assenze ma dobbiamo crederci sempre. Dobbiamo essere positivi, senza avere negatività".
Infine un passaggio sul mercato: "È l'ultima cosa che intendo fare, taglia corto Di Francesco. Ci affidiamo a Corvino, sono fiducioso. Sappiamo cosa bisogna fare e spero che sarà fatto nel modo giusto come sempre si è fatto". Una gara da affrontare senza tre squalificati (Gaspar, Banda, Ramadani), gli acciaccati Berisha e Camarda, ma con il recupero di Morente e Jean.