Lecce, Di Francesco: "Contro l'Inter con il rispetto necessario"

Domani sera sfida all'Inter, il miglior attacco del campionato. Di Francesco è consapevole che non ci si potrà solo difendere: "Dobbiamo essere corti e compatti, attaccando uniti - prosegue - ci saranno dei momenti in cui soffriremo, come hanno fatto loro contro grandi e piccole squadre come la nostra. Conosciamo il potenziale e dobbiamo saper sorprenderli, altrimenti saremo lì ad aspettarli". E sempre sui nerazzurri: "È necessario contenere la loro forza. Sono bravi ad attaccare sugli esterni, mettere palloni pericolosi, creare superiorità. Dobbiamo difenderci bene. Bisogna approcciare con rispetto, parliamo di due squadre diverse, abbiamo assenze ma dobbiamo crederci sempre. Dobbiamo essere positivi, senza avere negatività".