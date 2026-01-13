Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lecce, Di Francesco: "Contro l'Inter con il rispetto necessario"

13 Gen 2026 - 16:13
© IPA

© IPA

È un Lecce incerottato quello che vola in Lombardia per il doppio impegno contro Inter e Milan. Tra infortuni e squalifiche il tecnico Di Francesco deve fare la conta degli arruolabili, cercando di ottenere il massimo da un doppio impegno alquanto proibitivo. Per un attimo il pensiero torna alla sconfitta interna contro il Parma: "La squadra ha dimostrato di star bene fisicamente - ammette l'allenatore nella consueta conferenza della vigilia - Partiamo dalla prestazione, siamo dispiaciuti per come è andata, consapevoli di aver fatto degli errori e delle scelte anche individuali che hanno compromesso la gara". 

Domani sera sfida all'Inter, il miglior attacco del campionato. Di Francesco è consapevole che non ci si potrà solo difendere: "Dobbiamo essere corti e compatti, attaccando uniti - prosegue - ci saranno dei momenti in cui soffriremo, come hanno fatto loro contro grandi e piccole squadre come la nostra. Conosciamo il potenziale e dobbiamo saper sorprenderli, altrimenti saremo lì ad aspettarli". E sempre sui nerazzurri: "È necessario contenere la loro forza. Sono bravi ad attaccare sugli esterni, mettere palloni pericolosi, creare superiorità. Dobbiamo difenderci bene. Bisogna approcciare con rispetto, parliamo di due squadre diverse, abbiamo assenze ma dobbiamo crederci sempre. Dobbiamo essere positivi, senza avere negatività".

Infine un passaggio sul mercato: "È l'ultima cosa che intendo fare, taglia corto Di Francesco. Ci affidiamo a Corvino, sono fiducioso. Sappiamo cosa bisogna fare e spero che sarà fatto nel modo giusto come sempre si è fatto". Una gara da affrontare senza tre squalificati (Gaspar, Banda, Ramadani), gli acciaccati Berisha e Camarda, ma con il recupero di Morente e Jean.

Ultimi video

01:44
Inter e Napoli in campo

Inter e Napoli in campo

05:33
DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

00:22
MCH ARBELOA REAL MADRID MCH

Real Madrid, il primo allenamento guidato da Arbeloa

00:58
Inzaghi batte CR7

Inzaghi batte CR7

01:29
Real Madrid nel caos

Real Madrid nel caos

01:37
La Coppa Italia riparte

La Coppa Italia riparte

01:54
Torna la Coppa Italia

Torna la Coppa Italia

01:31
Conte, Allegri e non solo

Conte, Allegri e non solo

00:31
MCH HERDMAN NUOVO CT INDONESIA OCN THOHIR 13/1 MCH

Dal Canada a Jakarta, il nuovo c.t. dell'Indonesia lo presentaThohir

00:33
DICH CUESTA PER SITO 13/1 DICH

Parma, Cuesta non teme il Napoli

01:39
La Juventus è rinata

La Juventus è rinata

01:02
Caos step on foot

Caos step on foot

01:41
Il "paradosso Milan"

Il "paradosso Milan"

01:41
Napoli, i pro e i contro

Napoli, i pro e i contro

01:55
Inter, i pro e i contro

Inter, i pro e i contro

01:44
Inter e Napoli in campo

Inter e Napoli in campo

I più visti di Calcio

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:29
Udinese in lutto: addio al papà di Julio Gutierrez
16:13
Lecce, Di Francesco: "Contro l'Inter con il rispetto necessario"
15:34
Atalanta, domani Kossounou a Zingonia: verso la convocazione col Pisa
14:14
Euro 2032, Abodi: "Commissario stadi? C'è l'intesa, decreto in prossimo Cdm"
14:07
La Chapecoense dedica le nuove maglie al Torino: "Per sempre amici"