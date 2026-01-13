Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Kings World Cup Nations 2026, stasera Italia-Brasile nei quarti

13 Gen 2026 - 18:18
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Trident Arena di San Paolo si prepara a ospitare stasera il primo atto dei quarti di finale della Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazioni della Kings League. Il match clou vede l'Italia affrontare i padroni di casa del Brasile in una sfida che promette spettacolo. Gli Azzurri arrivano a questo appuntamento dopo una fase a gironi impeccabile, chiusa senza alcuna sconfitta. Dall'altra parte del campo ci sarà il Brasile, campione in carica dopo il successo ottenuto all'Allianz Stadium di Torino nella scorsa edizione. Per l'Italia si tratta di un test fondamentale: superare i favoriti proietterebbe la squadra direttamente in semifinale, consolidando il ruolo di principale candidata al titolo mondiale. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 23:00 italiane. L'incontro si potrà seguire in diretta attraverso i canali ufficiali Kings League su YouTube e Twitch, oltre che gratuitamente sulla piattaforma DAZN.

Ultimi video

01:55
Inter, i pro e i contro

Inter, i pro e i contro

02:22
Petrachi: "Sappiamo dove intervenire sul mercato"

Petrachi: "Sappiamo dove intervenire sul mercato"

05:33
DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

00:22
MCH ARBELOA REAL MADRID MCH

Real Madrid, il primo allenamento guidato da Arbeloa

00:58
Inzaghi batte CR7

Inzaghi batte CR7

01:29
Real Madrid nel caos

Real Madrid nel caos

01:37
La Coppa Italia riparte

La Coppa Italia riparte

01:54
Torna la Coppa Italia

Torna la Coppa Italia

01:31
Conte, Allegri e non solo

Conte, Allegri e non solo

00:31
MCH HERDMAN NUOVO CT INDONESIA OCN THOHIR 13/1 MCH

Dal Canada a Jakarta, il nuovo c.t. dell'Indonesia lo presentaThohir

00:33
DICH CUESTA PER SITO 13/1 DICH

Parma, Cuesta non teme il Napoli

01:39
La Juventus è rinata

La Juventus è rinata

01:02
Caos step on foot

Caos step on foot

01:41
Il "paradosso Milan"

Il "paradosso Milan"

01:41
Napoli, i pro e i contro

Napoli, i pro e i contro

01:55
Inter, i pro e i contro

Inter, i pro e i contro

I più visti di Calcio

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

DICH CHIVU SU PARTITA CHE CAMBIA LA STAGIONE PRE NAPOLI 10/1 DICH

Chivu: "Inter-Napoli può cambiare la stagione e lo sappiamo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:18
Coppa Italia, Roma-Torino: le formazioni ufficiali
20:15
Napoli, Rrhamani: "Ottima partita con Inter, ora atteggiamento giusto contro Parma"
19:22
Il Parma a Napoli sognando l'impresa, Cuesta: "Sempre a caccia di punti"
18:20
Bundesliga, problemi sicurezza legati al maltempo: rinviata Amburgo-Bayer Leverkusen
18:18
Kings World Cup Nations 2026, stasera Italia-Brasile nei quarti