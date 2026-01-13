Kings World Cup Nations 2026, stasera Italia-Brasile nei quarti

La Trident Arena di San Paolo si prepara a ospitare stasera il primo atto dei quarti di finale della Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazioni della Kings League. Il match clou vede l'Italia affrontare i padroni di casa del Brasile in una sfida che promette spettacolo. Gli Azzurri arrivano a questo appuntamento dopo una fase a gironi impeccabile, chiusa senza alcuna sconfitta. Dall'altra parte del campo ci sarà il Brasile, campione in carica dopo il successo ottenuto all'Allianz Stadium di Torino nella scorsa edizione. Per l'Italia si tratta di un test fondamentale: superare i favoriti proietterebbe la squadra direttamente in semifinale, consolidando il ruolo di principale candidata al titolo mondiale. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 23:00 italiane. L'incontro si potrà seguire in diretta attraverso i canali ufficiali Kings League su YouTube e Twitch, oltre che gratuitamente sulla piattaforma DAZN.