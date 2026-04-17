Il Como perde, la quota Champions si abbassa: quanti punti mancano a Napoli, Milan e Juve

17 Apr 2026 - 22:11
© Getty Images

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Il ko del Como in casa del Sassuolo ha inevitabilmente ridisegnato gli equilibri in zona Champions League. La quota per entrare nella top 4 si è abbassata ulteriormente: con 75 punti la qualificazione alla massima competizione europea per club diventa aritmetica. Al Napoli secondo in classifica quindi, mancano tre vittorie, al Milan quattro (12 punti), alla Juventus cinque (Spalletti deve totalizzare 15 punti nelle prossime sei giornate per assicurarsi il pass). La Roma, con sei successi in altrettante gare può toccare quota 75 ma in caso di arrivo a pari punti i giallorossi verrebbero penalizzati a causa dei risultati negli scontri diretti. 

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