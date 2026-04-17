Locatelli festeggia sui social il rinnovo: "Per me la Juve non è mai stata solo una squadra"

17 Apr 2026 - 20:20

"Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore": comincia così il messaggio social di Manuel Locatelli, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2030. "Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio - continua il centrocampista sul proprio profilo Instagram - grazie alla mia famiglia, agli amici, ai miei agenti, ai compagni, ai tifosi e a tutto il club per esserci sempre stati e per la fiducia che mi dimostrate ogni giorno. Andiamo avanti insieme, con passione e determinazione, per raggiungere traguardi sempre più importanti. Fino alla fine". 

Ultimi video

01:30
Ballottaggio per Yildiz

Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions

01:03
DICH CUESTA PRE UDINESE DICH

Cuesta: "Non siamo ancora salvi. Ho cercato di far brillare tutti"

02:58
DICH GASPERINI PRE ATALANTA DICH

Gasperini piange e se ne va dalla sala stampa parlando dell'Atalanta

02:34
DICH GASP SU MOMENTACCIO 17/4 DICH

Gasperini: "Mai un tono diverso tra me e Ranieri, sue parole inaspettate"

03:12
La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

01:37
Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

02:21
Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

03:20
Esclusiva Nico Paz

Esclusiva Nico Paz

02:34
Esposito contro Esposito

Esposito contro Esposito

02:59
FIGC e il nome di Malagò

FIGC e il nome di Malagò

01:57
La "Gasperineide"

La "Gasperineide"

02:14
Addio a Manninger

Addio a Manninger

00:45
Marotta esalta Chivu

Marotta esalta Chivu

01:44
Chivu alza la voce

Chivu alza la voce

01:38
Chivu, sogno doblete

Chivu, sogno doblete

01:30
Ballottaggio per Yildiz

Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions

I più visti di Calcio

Inter "gol machine"

Inter, "gol machine": record storico in Serie A

Manninger, le terribili foto dell'incidente: indagine per chiarire i dubbi della dinamica

Moviola, i verdetti Aia

Moviola, i verdetti Aia: "Aureliano bocciato al Var"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Dai play-off Mondiali con l'Italia alla Champions, Turpin combina guai e fa arrabbiare tutti: "È una partita rubata"

Caos in Bayern-Real: polemiche e rissa per il rosso a Camavinga. Arbeloa: "È ingiusto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:50
Dida e Abbiati si sfidano sui campi della Kings League Lottomatica.sport Italy
20:20
Locatelli festeggia sui social il rinnovo: "Per me la Juve non è mai stata solo una squadra"
18:42
Carnevali: "Io presidente Figc? Ho ancora tanto da fare a Sassuolo. Supportiamo Malagò"
18:38
Coppa eFootball Italia 2026: i migliori giocatori italiani si sfideranno nelle finali il 19 aprile
17:25
Udinese, Runjaic: "Obiettivo di fine stagione i 50 punti"