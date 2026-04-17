Grosso: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare. 50 punti? Continuiamo così"

17 Apr 2026 - 21:08

L'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la partita vinta contro il Como: "Oggi ho detto ai ragazzi che mi hanno fatto emozionare, hanno fatto veramente un capolavoro. Fare la partita che abbiamo fatto contro questo avversario non era scontato e invece l'abbiamo fatta bene. Abbiamo scelto i momenti della partita in cui fare le cose giuste e quindi molto bravi ai ragazzi. Stiamo salendo con tutti, è importante. Annata strepitosa, stiamo mettendo altre ciliegine. Ora recuperare e ricaricarsi, troveremo altre squadre difficili da affrontare trovando altre prestazioni di altissimo livello. Sono molto contento di Volpato e Nzola, hanno risposto presente. E' un gruppo che si allena bene, è giusto talvolta dargli un premio per essere protagonisti. Contento delle persone che lavorano con me, insieme proviamo a fare sempre il massimo. Stiamo facendo cose eccezionali, vogliamo continuare sapendo che affrontiamo avversari bravi. I 50 punti? Abbiamo fatto tanto, presto e inaspettatamente. Partenza non facile, ma poi ci siamo rimessi in carreggiata. Abbiamo fatto cose strepitose, passando anche da delle scoppole ma mantenendo la nostra identità. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi, di quello che hanno fatto e di quello che continueranno a fare". 

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