Chivu e quella battuta sull'obiettivo Champions: traguardo raggiunto, sei le squadre già qualificate

"Faccio come loro, contento di essere vicino all'obiettivo Champions". Solo pochi giorni fa, dopo il successo sul Como, Cristian Chivu aveva tirato una frecciata ai suoi colleghi, ossia Conte e Allegri. Successivamente il tecnico rumeno, attaccato da alcuni, ha risposto: "Se non capiamo l'ironia meglio iniziare a fare altro". Ma intanto, numeri alla mano, l'Inter è davvero qualificata alla prossima Champions. Un traguardo scontato visto il cammino dei nerazzurri, ma diventato matematico dopo il ko del Como in casa del Sassuolo. L'Inter è la sesta squadra qualificata alla Champions 2026/2027 dopo Bayern Monaco, Real Madrid, Arsenal, Barcellona e Psv.