Chivu e quella battuta sull'obiettivo Champions: traguardo raggiunto, sei le squadre già qualificate

17 Apr 2026 - 21:47
Cristian Chivu © italyphotopress

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"Faccio come loro, contento di essere vicino all'obiettivo Champions". Solo pochi giorni fa, dopo il successo sul Como, Cristian Chivu aveva tirato una frecciata ai suoi colleghi, ossia Conte e Allegri. Successivamente il tecnico rumeno, attaccato da alcuni, ha risposto: "Se non capiamo l'ironia meglio iniziare a fare altro". Ma intanto, numeri alla mano, l'Inter è davvero qualificata alla prossima Champions. Un traguardo scontato visto il cammino dei nerazzurri, ma diventato matematico dopo il ko del Como in casa del Sassuolo. L'Inter è la sesta squadra qualificata alla Champions 2026/2027 dopo Bayern Monaco, Real Madrid, Arsenal, Barcellona e Psv.

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