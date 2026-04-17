Dida e Abbiati si sfidano sui campi della Kings League Lottomatica.sport Italy

Nelson Dida, lo storico portiere del Milan e campione del mondo con il Brasile nel 2002, si schiererà con lo Zeta Como, la squadra di Kings League Lottomatica.sport Italy presieduta dal campione del mondo Luca Toni e dallo YouTuber ZW Jackson, con Melissa Satta nel ruolo di vice presidentessa e Cristian Brocchi come coach, in partnership con il Como 1907. Christian Abbiati, primatista tra i portieri rossoneri con 380 presenze e pluricampione d’Italia e d’Europa, scenderà invece in campo per Alpak FC, la squadra guidata dallo streamer Frenezy e legata da una partnership alla Lucchese.