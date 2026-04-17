Dida e Abbiati si sfidano sui campi della Kings League Lottomatica.sport Italy

17 Apr 2026 - 20:50
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Per il matchday di lunedì 20 aprile della Kings League Lottomatica.sport Italy due grandi icone del calcio mondiale si sfideranno sul campo della Fonzies Arena di Cologno Monzese. Nelson Dida e Christian Abbiati difenderanno rispettivamente i pali delle due squadre che si affronteranno nel match delle 21:00 della competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué.

Nelson Dida, lo storico portiere del Milan e campione del mondo con il Brasile nel 2002, si schiererà con lo Zeta Como, la squadra di Kings League Lottomatica.sport Italy presieduta dal campione del mondo Luca Toni e dallo YouTuber ZW Jackson, con Melissa Satta nel ruolo di vice presidentessa e Cristian Brocchi come coach, in partnership con il Como 1907. Christian Abbiati, primatista tra i portieri rossoneri con 380 presenze e pluricampione d’Italia e d’Europa, scenderà invece in campo per Alpak FC, la squadra guidata dallo streamer Frenezy e legata da una partnership alla Lucchese.

I due leggendari portieri scenderanno in campo nella sfida tra Zeta Como e Alpak FC, trasmessa alle 21:00sui canali ufficiali YouTube, Twitch e TikTok di Kings League Lottomatica.sport Italy e sui canali dei presidenti delle squadre. Oltre alla prestazione tra i pali, i due portieri leggendari saranno protagonisti anche durante i rigori presidenziali, l’iconica regola d i Kings League che consente ai presidenti di scendere in campo per calciare un rigore a favore della propria squadra. Dida e Abbiati si troveranno dunque a fronteggiare i tiri dal dischetto, aggiungendo un livello di agonismo e tecnica che richiama i grandi derby del passato.

Ultimi video

01:30
Ballottaggio per Yildiz

Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions

01:03
DICH CUESTA PRE UDINESE DICH

Cuesta: "Non siamo ancora salvi. Ho cercato di far brillare tutti"

02:58
DICH GASPERINI PRE ATALANTA DICH

Gasperini piange e se ne va dalla sala stampa parlando dell'Atalanta

02:34
DICH GASP SU MOMENTACCIO 17/4 DICH

Gasperini: "Mai un tono diverso tra me e Ranieri, sue parole inaspettate"

03:12
La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

01:37
Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

02:21
Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

03:20
Esclusiva Nico Paz

Esclusiva Nico Paz

02:34
Esposito contro Esposito

Esposito contro Esposito

02:59
FIGC e il nome di Malagò

FIGC e il nome di Malagò

01:57
La "Gasperineide"

La "Gasperineide"

02:14
Addio a Manninger

Addio a Manninger

00:45
Marotta esalta Chivu

Marotta esalta Chivu

01:44
Chivu alza la voce

Chivu alza la voce

01:38
Chivu, sogno doblete

Chivu, sogno doblete

01:30
Ballottaggio per Yildiz

Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions

I più visti di Calcio

Inter "gol machine"

Inter, "gol machine": record storico in Serie A

Manninger, le terribili foto dell'incidente: indagine per chiarire i dubbi della dinamica

Moviola, i verdetti Aia

Moviola, i verdetti Aia: "Aureliano bocciato al Var"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Dai play-off Mondiali con l'Italia alla Champions, Turpin combina guai e fa arrabbiare tutti: "È una partita rubata"

Caos in Bayern-Real: polemiche e rissa per il rosso a Camavinga. Arbeloa: "È ingiusto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:11
Il Como perde, la quota Champions si abbassa: quanti punti mancano a Napoli, Milan e Juve
Cristian Chivu
21:47
Chivu e quella battuta sull'obiettivo Champions: traguardo raggiunto, sei le squadre già qualificate
21:08
Grosso: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare. 50 punti? Continuiamo così"
20:50
Dida e Abbiati si sfidano sui campi della Kings League Lottomatica.sport Italy
20:20
Locatelli festeggia sui social il rinnovo: "Per me la Juve non è mai stata solo una squadra"