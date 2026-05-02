Spalletti, frecciata a Milan e Allegri: "Sbagliato adattarsi alle loro regole, il calcio va in un'altra direzione"

02 Mag 2026 - 17:07
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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Verona, Luciano Spalletti è tornato sul 5-4 in Champions League tra Psg e Bayern. Inevitabile il confronto con il Milan-Juve di San Siro terminato 0-0. "In Europa chi punta sulla sicurezza non viene premiato - l'analisi del tecnico della Juventus -. La Champions premia chi crea lo scompiglio e non chi lo evita, l'intenzione è sempre quella di rompere l'equilibrio con le giocate dei singoli. Il calcio va in questa direzione, non paga solamente mantenere un ritmo basso e mantenere un ordine. In questo senso la partita col Milan di San Siro non mi ha soddisfatto. Giocare quel tipo di partite rimpicciolisce un po'. Porti a casa il risultato ma non prendere posizione non mi piace. Ci siamo adattati alle regole del Milan e non va bene. In Champions League c'è un livello differente".    

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