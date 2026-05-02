eSerie A Goleador 2026 il Como Gaming Club è campione d'Italia

Quella appena conclusa è stata un'annata indimenticabile, snodatasi attraverso l'intensa Regular Season invernale per poi culminare sotto le luci dell'Esports Stage di COMICON Napoli 2026. L'evento finale ha offerto un livello competitivo altissimo, mettendo in scena match in bilico fino all’ultimo istante, clamorose rimonte che hanno infiammato tutti gli appassionati accorsi in fiera, ma anche sfide dall’ampio divario in termini di gol realizzati. Dopo una fase a eliminazione diretta senza esclusione di colpi, la tensione ha raggiunto il suo apice nelle semifinali: qui, Sassuolo eSports e Torino FC Esports prima e Como Gaming Club e Hellas Verona FC poi, hanno dato vita a due match conditi da autentiche prodezze col pad alla mano. Ma è stato l’atto conclusivo a rubare la scena. La Finalissima tra il Como Gaming Club e il Torino FC Esports, chiamato a difendere il titolo di campione in carica, si è rivelata un vero spot per l’esport, chiudendo un cerchio perfetto: l'ultima partita della stagione ha infatti riproposto esattamente lo stesso incrocio con cui queste due formazioni avevano inaugurato la loro Regular Season. Dopo un primo tempo equilibrato, Anders Vejrgang ha fatto capire a tutti il perchè è ritenuto tra i più forti Pro Player del mondo, vincendo con il risultato finale di 9 a 5. Como Gaming Club ha così potuto festeggiare la conquista del titolo davanti al numeroso pubblico di COMICON Napoli 2026. Un'impresa seguita non solo dal vivo, ma anche dalle migliaia di fan collegati in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube del torneo e, a livello globale, sulle reti di EA SPORTS FC Pro.