1 di 4
© X
© X
© X

© X

© X

in austria

Morte Manninger, le terribili foto dell'incidente: indagine per chiarire i dubbi della dinamica

Alexander Manninger è deceduto in un tragico incidente a un passaggio a livello. La polizia di Salisburgo indaga per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro

17 Apr 2026 - 12:59
4 foto

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alexander Manninger, l'ex portiere professionista di 48 anni morto giovedì mattina in un drammatico incidente stradale. Lo scontro fatale è avvenuto intorno alle 8:20 a Nußdorf am Haunsberg, nel distretto di Salisburgo-Umgebung, dove l'auto guidata dall'ex estremo difensore è stata travolta da un treno delle Ferrovie Locali di Salisburgo.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Direzione della Polizia di Stato di Salisburgo, Manninger stava attraversando i binari presso un passaggio a livello quando il convoglio locale ha centrato in pieno la sua vettura, trascinandola per diversi metri. I soccorritori, giunti immediatamente sul posto insieme a un medico del pronto soccorso, hanno tentato disperatamente di rianimare il 48enne anche con l'ausilio di un defibrillatore, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il calciatore, che viaggiava da solo, è deceduto sul colpo, mentre il macchinista del treno è rimasto illeso.

Le autorità austriache hanno aperto un’inchiesta per chiarire i punti oscuri della vicenda e ricostruire l'esatta sequenza degli eventi. Il focus degli inquirenti è rivolto al funzionamento del passaggio a livello: sarà fondamentale accertare se i segnali luminosi o le barriere fossero regolarmente attivi al momento del passaggio dell'auto. La linea ferroviaria è stata posta sotto sequestro per diverse ore per consentire i rilievi tecnici necessari a determinare eventuali guasti meccanici o errori umani. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sulle cause che hanno portato Manninger a trovarsi sui binari proprio mentre sopraggiungeva il treno.

manninger
morte
foto
incidente

Ultimi video

01:45
Da Verona al Verona

Da Verona al Verona: dov'è finito Pulisic?

03:12
La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

01:37
Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

02:21
Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

03:20
Esclusiva Nico Paz

Esclusiva Nico Paz

02:34
Esposito contro Esposito

Esposito contro Esposito

02:59
FIGC e il nome di Malagò

FIGC e il nome di Malagò

01:57
La "Gasperineide"

La "Gasperineide"

02:14
Addio a Manninger

Addio a Manninger

00:45
Marotta esalta Chivu

Marotta esalta Chivu

01:44
Chivu alza la voce

Chivu alza la voce

01:38
Chivu, sogno doblete

Chivu, sogno doblete

01:30
Ballottaggio per Yildiz

Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions

01:33
Napoli, fortino Maradona

Napoli, Conte sfida l'ex Sarri nel "fortino" Maradona

01:37
Scaroni scarica il Milan

Scaroni carica il Milan

01:45
Da Verona al Verona

Da Verona al Verona: dov'è finito Pulisic?

I più visti di Calcio

Inter "gol machine"

Inter, "gol machine": record storico in Serie A

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Moviola, i verdetti Aia

Moviola, i verdetti Aia: "Aureliano bocciato al Var"

Dai play-off Mondiali con l'Italia alla Champions, Turpin combina guai e fa arrabbiare tutti: "È una partita rubata"

SRV RULLO SUPERMOVIOLA FIORENTINA-LAZIO 13/4 SRV

La Supermoviola di Fiorentina-Lazio: Fabbri dimostra personalità

Caos in Bayern-Real: polemiche e rissa per il rosso a Camavinga. Arbeloa: "È ingiusto"