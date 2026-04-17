Morte Manninger, le terribili foto dell'incidente: indagine per chiarire i dubbi della dinamica

Le autorità austriache hanno aperto un’inchiesta per chiarire i punti oscuri della vicenda e ricostruire l'esatta sequenza degli eventi. Il focus degli inquirenti è rivolto al funzionamento del passaggio a livello: sarà fondamentale accertare se i segnali luminosi o le barriere fossero regolarmente attivi al momento del passaggio dell'auto. La linea ferroviaria è stata posta sotto sequestro per diverse ore per consentire i rilievi tecnici necessari a determinare eventuali guasti meccanici o errori umani. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sulle cause che hanno portato Manninger a trovarsi sui binari proprio mentre sopraggiungeva il treno.