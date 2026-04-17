Morte Manninger, le terribili foto dell'incidente: indagine per chiarire i dubbi della dinamica

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Alexander Manninger è deceduto in un tragico incidente a un passaggio a livello. La polizia di Salisburgo indaga per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro
Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alexander Manninger, l'ex portiere professionista di 48 anni morto giovedì mattina in un drammatico incidente stradale. Lo scontro fatale è avvenuto intorno alle 8:20 a Nußdorf am Haunsberg, nel distretto di Salisburgo-Umgebung, dove l'auto guidata dall'ex estremo difensore è stata travolta da un treno delle Ferrovie Locali di Salisburgo.
Secondo i primi rilievi effettuati dalla Direzione della Polizia di Stato di Salisburgo, Manninger stava attraversando i binari presso un passaggio a livello quando il convoglio locale ha centrato in pieno la sua vettura, trascinandola per diversi metri. I soccorritori, giunti immediatamente sul posto insieme a un medico del pronto soccorso, hanno tentato disperatamente di rianimare il 48enne anche con l'ausilio di un defibrillatore, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il calciatore, che viaggiava da solo, è deceduto sul colpo, mentre il macchinista del treno è rimasto illeso.
Le autorità austriache hanno aperto un’inchiesta per chiarire i punti oscuri della vicenda e ricostruire l'esatta sequenza degli eventi. Il focus degli inquirenti è rivolto al funzionamento del passaggio a livello: sarà fondamentale accertare se i segnali luminosi o le barriere fossero regolarmente attivi al momento del passaggio dell'auto. La linea ferroviaria è stata posta sotto sequestro per diverse ore per consentire i rilievi tecnici necessari a determinare eventuali guasti meccanici o errori umani. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sulle cause che hanno portato Manninger a trovarsi sui binari proprio mentre sopraggiungeva il treno.