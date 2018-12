Nizza, tensione tra Balotelli e Vieira per la sostituzione

03/12/2018

Con Balotelli "la speranza è l'ultima a morire" come ha dichiarato il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ma l'attaccante del Nizza, che ha vissuto un inizio di stagione difficile a causa della precaria forma fisica e non è ancora andato a segno in Ligue 1, sembra lontano da quella "svolta a livello mentale" invocata dal Mancio e continua a produrre 'balotellate'. L'ultima in ordine temporale è andata in scena nel weekend al 75' di Guingamp-Nizza, quando il tecnico Vieira ha richiamato in panchina SuperMario, che però non ha affatto gradito il cambio.