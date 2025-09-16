Yildiz come Del Piero, gol fotocopia al Dortmund: "Ma il suo è meglio"

Nel post partita di Juventus-Borussia Dortmund c'è stato spazio per uno scambio di battute (e complimenti) tra Alex e Kenan
Da Del Piero a Yildiz. Trent'anni dopo. Due gol fotocopia contro lo stesso avversario, il Borussia Dortmund a tre decadi di distanza. Contrariamente all'esultanza con la linguaccia, già "rubata" dal turco al "Pinturicchio", questa volta il gol è tutta farina di Kenan. Il talento bianconero infatti non era nemmeno nato quando il suo mito segnò quel gol iconico ai tedeschi e non l'avevo neanche mai visto in qualche video. Così, nel post partita ai microfoni di Sky, anche Yildiz rimane sorpreso delle somiglianze tra le due reti. Anche se per la stellina quello di Del Piero "forse è meglio".
Nel post partita di Juventus-Borussia Dortmund c'è stato spazio anche per un confronto e uno scambio di battute tra i due 10 bianconeri. "Il gol che ha fatto è strepitoso, uno spettacolo di traiettoria. La straordinarietà è il fatto che la palla gira mentre si abbassa, con il doppio effetto diventa imparabile. Bravo", i complimenti di Del Piero che Yildiz ha subito ricambiato: "Complimenti anche a te per il gol".
Poi il turco ha raccontato nel dettaglio cos'ha pensato prima di trovare quella rete meravigliosa: "È stata una scelta istintiva. Quando è arrivata la palla ho visto un po' di spazio libero e ci ho provato.Poi ho visto il tiro andare dentro come se fosse in "slow motion". Sono contento di aver fatto questo gol ma soprattutto di aver aiutato la squadra".
