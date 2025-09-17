Juventus-Borussia Dortmund, Tudor: "Basta con queste partite... Oggi però non si poteva fare meglio"

Il tecnico bianconero ha analizzato così i 90 minuti di follia contro i tedeschi: "Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà: provati dal match di sabato"
La Juve la riprende ancora nel finale, con buona pace delle coronarie dei suoi tifosi e del suo allenatore, provate dalle ultimi due match vissuti sulle montagne russe. E anche così si spiega l'appello, chiaramente ironico, che scappa a Igor Tudor nel post partita "Basta con queste partite..", il primo commento del tecnico bianconero a microfoni spenti. Che poi precisa "l'ho detto scherzando ma è vero: se continuiamo così non si finisce più. Stasera abbiamo avuto difficoltà. Tre giorni dopo l'Inter la fatica si è fatta sentire e nel secondo tempo siamo andati in difficoltà. Abbiamo avuto cuore e un'ottima panchina. Questo è un bel segnale, loro hanno individualità importanti, noi abbiamo avuto qualche problema di gamba, però davanti quando attacchiamo siamo pericolosi. Dietro abbiamo concesso gol troppo facilmente. Dovevamo evitarli. Eravamo troppo bassi e abbiamo concesso gol che non dovevamo prendere. Ma sono felice: in queste circostanze non potevamo fare meglio. Accettiamo questo punto, perché dopo il 2-4 sembrano tre. Faccio i complimenti ai ragazzi".
Poi il croato torna a sottolineare l'apporto dei cambi, fondamentali dopo le fatiche di sabato contro l'Inter, e di come tutti, anche chi inizia in panchina, si debbano sentire coinvolti: "Ormai con 5 cambi e tutte queste partite non ci sono titolari. Lo ribadisco sempre ai ragazzi. Non è un modo di dire: le partite si decidono nel finale e servono energie. Il problema è che c'è stata quella partita sabato e oggi è martedì: non c'è stato tempo per recuperare, Kenan era alla fine era stravolto...Le scelte con i 5 cambi sono diventate importanti: a volte si indovinano a volte no. Questa sera è andata bene".
Commenti (0)