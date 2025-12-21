Logo SportMediaset

Pisa, Gilardino: "Bene nel primo tempo e nella reazione, ingenui nei gol subiti"

21 Dic 2025 - 15:17

Gilardino, un punto e molti rimpianti: "Sensazioni molto buone - ha detto a fine gara il tecnico del Pisa - soprattutto per come la squadra ha cominciato la partita. Ecco, forse avremmo potuto fare ancora meglio nel primo tempo e chiuderla prima. Mi è piaciuta anche la bella reazione quando eravamo sotto. Certo, bisogna ancora lavorare molto perché abbiamo anche preso due gol che potevamo evitare di prendere. Folorunsho era da solo in area ed è spuntato in mezzo tra la difesa. E sul secondo gol abbiamo sbagliato la lettura della situazione". Gilardino decisivo per le mosse dalla panchina: "I nuovi entrati hanno fornito alla squadra energia e qualità. Ed è stato un beneficio per tutti. Alla fine ci portiamo a casa un punto preso su un campo non facile. Ma soprattutto rispetto alle precedenti gare è un bel passo avanti: abbiamo trovato anche quella spensieratezza che ci stava mancando".

