Coppa d'Africa, Regragui attacca la Roma: "Abbiamo chiamato la FIFA per El Aynaoui"

In conferenza stampa, Regragui non ha usato giri di parole, svelando un braccio di ferro sotterraneo consumatosi nei giorni scorsi. "Abbiamo avuto problemi con alcuni club che non volevano liberare Mazraoui ed El Aynaoui", ha tuonato il ct, mettendo sullo stesso piano il comportamento della Roma e quello del Manchester United. La situazione è diventata talmente critica da richiedere l'intervento del massimo organo calcistico mondiale: "Abbiamo dovuto fare appello alla FIFA per difendere i nostri diritti".