Villarreal, Marcelino lancia la sfida alla Juve: "Grandissima squadra, vogliamo vincere"

Nel Villarreal sarà titolare una vecchia conoscenza della Juve: "Sono felice per loro perché con Tudor stanno facendo un grande lavoro, io mi sono trovato molto bene a Torino e non sono rimasto deluso per la mia mancata conferma in bianconero perché ci sono stati tanti fattori - ha detto Renato Veiga, sotto la Mole nella seconda parte della scorsa stagione - e adesso sono contento qui in Spagna: abbiamo un grande fuoco dentro, vogliamo fare una grande gara e vincere".