Villarreal, Marcelino lancia la sfida alla Juve: "Grandissima squadra, vogliamo vincere"

Il tecnico degli spagnoli ha presentato il match contro i bianconeri nella conferenza stampa odierna
Dopo la sconfitta in trasferta contro il Tottenham all'esordio, il Villarreal domani sera ospiterà la Juventus per la seconda giornata della League Phase di Champions League. In campionato gli spagnoli stanno vivendo un buon inizio di stagione e al momento si trovano al terzo posto della Liga a soli tre punti dal Barcellona capolista.
"Subiamo pochi gol e in avanti creiamo molto, è vero che giochiamo con una grande squadra ma siamo in un buon momento e vogliamo fare una bella prestazione. Conosciamo le difficoltà della partita con la Juve ma dobbiamo essere orgogliosi dei nostri giocatori", ha dichiarato Marcelino nella conferenza stampa odierna. Il tecnico del Villarreal ci ha tenuto a mettere in guardia tutti sui bianconeri: "Nessuno crede al fatto che la Juventus sia una squadra in ricostruzione: ci sono giocatori di altissimo livello, fortissimi fisicamente e nelle transizioni nell'ultima parte di campo".
Lato formazione, l'allenatore del Sottomarino Giallo deve fare i conti con qualche assenza ma spera anche in un recupero: "Ayoze non ci sarà, così come Gerard Moreno. Speriamo ci sia Rafa Marin, ha preso un colpo in allenamento ma credo non sia una cosa di grande importanza". Marcelino ha poi chiuso: "Domani avremo il sostegno della nostra tifoseria, deve starci vicino dal primo all'ultimo minuto. Con l'impegno dei giocatori, poi, potremo ottenere una vittoria".
Nel Villarreal sarà titolare una vecchia conoscenza della Juve: "Sono felice per loro perché con Tudor stanno facendo un grande lavoro, io mi sono trovato molto bene a Torino e non sono rimasto deluso per la mia mancata conferma in bianconero perché ci sono stati tanti fattori - ha detto Renato Veiga, sotto la Mole nella seconda parte della scorsa stagione - e adesso sono contento qui in Spagna: abbiamo un grande fuoco dentro, vogliamo fare una grande gara e vincere".
