Vidal senza freni: "Quegli scemi del Milan sanno solo correre"

Evidentemente la Champions League gli manca così tanto che non si è perso una partita. Fatto sta che Arturo Vidal, centrocampista del Paranaense ed ex di Inter e Juventus, non ha solo guardato tutte le gare del martedì e mercoledì di coppa, ma si è preso la briga di esprimere giudizi personalissimi e, diciamo così, un pelo disconnessi dalla realtà. A partire da Milan-Newcastle: "E' stata la partita peggiore nella storia della Champions League. Non come quella tra Porto e Shakhtar, che è stata grandiosa. Quegli scemi del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì. Non capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa niente, è disgustoso. Devono rischiare la vita, se è la loro prima partita, mostrare qualcosa in più, mi hanno fatto arrabbiare da morire".